Dit zijn de Beste Introducties 2020

Retaildeskundige Moers: ‘Durf met iets te komen dat spannender of creatiever is’

NIEUWVEEN - Het supermarktkanaal heeft vorig jaar veel nieuwe producten mogen verwelkomen. Een panel van supermarktorganisaties en toonaangevende ondernemers hebben een kritische blik geworpen op alle introducties van 2020. Uit deze enquête zijn de producten met de hoogste scores naar voren gekomen als de Beste Introducties 2020.



Levensmiddelenkrant kreeg maar liefst 112 nominaties binnen. Alleen producten die van de jury gemiddeld een rapportcijfer van 7 of hoger kregen, mogen zich een jaar lang de Beste Introductie noemen. Dit jaar zijn er 69 winnaars!

Succes

In deze de komende dagen zullen de fabrikanten hun winnende product presenteren. Waarom is het een succesvol product? Wat zijn de belangrijkste elementen van een goedlopende introductie? En hoe zorg je ervoor dat je op het schap blijft? Het zijn vragen die worden beantwoord en enkele fabrikanten geven ons een inkijkje in de noviteiten voor dit jaar.

De winnaars

• 5th Season – 5th Season Organic Mango & Raspberry bites

• Arla Foods – Melkunie PROTEIN pudding

• Aviko – Aviko SuperCrunch Airfryer Dunne Friet

• Bel Nederland – Boursin Zacht & Romig Maxipack 210 gr

• Beyond Meat – Beyond Sausage

• Bolsius – Bolsius True Freshness

• Coca Cola – Fuze Tea Green Tea Blueberry Jasmine

• Concorp – Zoete & Zure Cadillacs

• Concorp – Oldtimers Eernewoudse Zoetwaterzeilers

• CONO – Beemster 30+ kaas

• De Smaakspecialist – Raw Organic Food Lijnzaadmix Goji & Lijnzaadmix Chia-Sesam

• De Smaakspecialist – BioToday Vegan Coconut Bar, Vegan Peanut Bar, Vegan Caramel Bar

• Delicia – Chockers hagelslag

• Dr. Oetker – Koopmans Vruchtenslof

• Fairtrade – Makkelijke kruidenpasta’s voor originele Mexicaanse gerechten

• Fortuin – Wilhelmina Vegan 3-packs

• Future Food Group – PLNT Vegetarische Kipfilet Tuinkruiden

• GranFood – Grand’Italia Salade Pasta Penne 500 gr & Casarecce 500 gr

• Grolsch – Grolsch Radler 0.0 Minder zoet

• Grolsch – Grolsch Herfstbier 0.0

• HEINEKEN Nederland – Heineken 0.0 Krat

• Heksenkaas – HEKS’NKAAS® Origineel Tube 115 gr

• Iglo – Iglo Fish Cuisine

• Intersnack – Chio Los Mixos

• Ísey Skyr – 400 gr beker

• Jacobs Douwe Egberts – DE Café

• Jacobs Douwe Egberts – Pickwick Lekker fris

• Koninklijke Peijnenburg – Lotus Speculoos Sandwich Cookie

• Laban Foods – Irish Glory Kruidenboter

• Lassie – Lassie voorgestoomde granen

• Mars – M&M’s® repen

• Maza – Hoemoes XL

• Melitta – Swirl Actif Fresh

• Mondelēz – Philadelphia Intense knoflook en fijne kruiden

• Mondelēz – Liga proteine reep

• Mondelēz – Orea Crunchies

• Mondelēz – Milka Dark milk

• Mondelēz – Côte d’Or duo

• Müller – Almhof Griekse yoghurt vanille

• Müller – Müller Müllermilk

• PepsiCo Benelux – Lay’s Strong (3 smaakvarianten)

• Procter & Gamble – Ariel All-in 1 Pods

• Pure Ingredients – Frikandelburger

• Remia – Remia Satésaus 325 gr en Remia Satésaus 150 gr

• Riedel – DubbelFrisss Green Tea Lemon Lime, Tea Tropical

• Riedel – DubbelFrisss 1Kcal Framboos-Zwarte Bes, Appel-Peer, Passievrucht-Limoen 1,5 L

• Riedel – CoolBest Premium Orange, Strawberry Hill, Mango Dream 0,33 L

• Spadel – Spa Duo Strawberry Watermelon

• Spadel – Spa Touch Strawberry Mint

• Stegeman – Stegeman vegetarisch broodbeleg kerrie

• Stëlz – STËLZ Hard Seltzer

• TikTak Segafredo – Segafredo aluminium capsules

• Unidex – Spice it Sambal

• Unilever – Sun vaatwascapsules

• Unilever – Cif Disinfect & Shine

• Unilever – Nacho Ovenschotel

• Unilever – Gehele Lipton-portfolio in rPET

• Unilever – Magnum Ruby chocolate

• Unilever – Ben & Jerry’s Netflix & Chilll’d

• Unilever/De Vegetarische Slager – Auf Wieder Schnitzel

• Van Geloven – Mora Vegetarische Mini Mix

• Van Geloven – Mora Oven & Airfryer Ham-Kaassoufflés

• Vrumona – Royal Club Ginger Beer

• Warsteiner – Gouden Krat

• Zwanenberg Food Group – Huls redesign

• Zwanenberg Food Group – Chicken Tonight redesign

• Zwanenberg Food Group – Kips Vega Kleintje Smeerworst 30% minder vet