Dr. Oetker en Wagner pizza zien potentie in het borrelmoment

‘Convenience betekent antwoord geven op de vraag:‘Wat eten we vanavond’?’

NIEUWVEEN - De volumes en penetratie van vriesverspizza’s liggen aardig hoog, waardoor de kansen voor de fabrikanten van deze producten op andere vlakken liggen. Dr. Oetker en Wagner Pizza zien de potentie in het borrelmoment en ‘snacking en sharing’. De twee partijen delen hun visie op de categorie en vertellen welke trends en ontwikkelingen ze signaleren op het gebied van convenience.

Ondernemers en fabrikanten proberen zo goed mogelijk in te spelen op de vraag: ‘Wat eten we vanavond?’. Dr. Oetker blikt vooruit naar de toekomst en is van mening dat convenience en gemaksproducten altijd belangrijk zullen blijven in het leven van shoppers. “Als het coronavirus verder verdwijnt uit ons dagelijks leven, zal de vraag naar convenienceoplossingen toenemen. Op die manier kunnen we alle dingen die we zo graag doen combineren”, vertelt Stefan van Lint-Vos, sr. trade marketeer Pizza bij Dr. Oetker. Convenience betekent voor deze fabrikant het bieden van een oplossing voor shoppers met een druk leven. Ze willen de consument ontzorgen door een lekkere en voedzame maaltijd op tafel te zetten, zonder na te denken over de bereiding of ingrediënten. “Wie is er nou niet druk? Werk, school, sport, kinderen, sociaal leven. Het kan vaak hectisch zijn om al die dingen met elkaar te combineren”, aldus Van Lint-Vos.

Bij Nestlé, fabrikant van Wagner Pizza, speelt convenience ook een belangrijke rol. Voor hen betekent dit het ontzorgen van de consument voor de maaltijd. “Convenience is een belangrijke drijfveer voor de verkoop van pizza. ‘Makkelijk’ scoorde het hoogst van alle drivers voor kopers, daarna kwam ‘snel’. Het is dus superrelevant voor vriesverspizza’s, want de scores liggen hoger dan bij koelverse of afhaalpizza”, zegt Richard Herpel, sr. category manager Benelux bij Nestlé. De scores waar hij het over heeft zijn afkomstig uit het Usage & Attitude-onderzoek dat Ipsos dit jaar deed.

Confrontatie

Om de consument te inspireren wordt op de winkelvloer veel aandacht besteed aan confrontatie. Uit het net genoemde Usage & Attitude-onderzoek blijkt dat een derde van de kopers van een vriesverse pizza die dezelfde avond opeet, aldus Herpel. Het helpt dan op de juiste plek in de supermarkt je product te presenteren. Zeker met vriesverse pizza, aangezien die aan het einde van de looproute ligt. “Dan is de maaltijdbeslissing vaak al genomen. We proberen met onze eigen vriezer van Wagner op een andere plek in de winkel te staan om de consument eerder te confronteren. Dat leidt tot additionele aankopen en in de weken daarna zien we een hogere baseline. Promoties met een goede folderuiting en second placement hebben ook een belangrijke rol”, aldus Herpel.

Als het gaat om gemak, dan biedt vriesvers veel opties voor consumenten. Naast pizza’s en snacks voor in de frituur, oven of airfryer zien we ook de kant-enklaarmaaltijden terug in het vriesvak.

Dr. Oetker is van mening dat deze categorie perfect is voor gemak. “Je kunt het assortiment eenvoudig op voorraad houden door de lange houdbaarheid en toch is het vers, doordat de producten direct worden ingevroren. Iedereen kent de avonden dat je geen tijd hebt om te koken, maar wel snel iets wilt eten.

Vriesverse maaltijdoplossingen zijn dan ideaal, omdat je in een paar minuten een volledige maaltijd kunt bereiden”, aldus Van Lint-Vos. Naast genieten is gemak ook een belangrijke drijfveer om pizza te kopen. Van Lint-Vos ziet de verkoop van pizza’s stijgen aan het eind van de week. Dat komt omdat consumenten dan een drukke week achter de rug hebben en zichzelf iets makkelijks en lekkers gunnen.

Potentie

De categorie vriesverspizza’s heeft de afgelopen jaren nieuwe producten mogen verwelkomen in het schap, zoals de introductie van pizza’s met een bodem van groenten of kleinere varianten voor het snackmoment. Toch zien zowel Van Lint-Vos als Herpel nog kansen voor de categorie. “We hebben het afgelopen jaar een flinke groei gezien in vriesverse pizzasnacks. De groei ten opzichte van vorig jaar laat zien dat shoppers duidelijk behoefte hebben aan een gemaksoplossing voor bij de borrel of voor tussendoor”, legt Van Lint-Vos uit. Ook Herpel ziet de vraag naar deze producten toenemen. “We zien potentie voor snacking en sharing. De omzet van onze Piccolinis is bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar met 20 procent gestegen. Wel is meer dan 90 procent van de aankopen voor de avondmaaltijd, aldus het onderzoek van Ipsos. Toch is het borrelmoment sterk groeiend in veel andere categorieën en daar kunnen vriesverspizza’s van profiteren. Wij verwachten nog meer groei voor dit segment”, zegt Herpel. Hij geeft aan dat de volumes en penetratie van vriesverspizza’s al aardig hoog liggen, maar dat de gemiddelde prijs erg laag is. De categorie wordt volgens hem gedomineerd door merken met een lage prijs. Daar ziet hij eveneens potentie. “Consumenten denken nu dat een pizza gemiddeld € 2,98 kost, terwijl de prijzen in werkelijkheid daaronder liggen. Het is dus de kunst om shoppers te confronteren met betere en grotere pizza’s”, stelt de category manager van Nestlé. Dat doet de fabrikant onder andere met de vegetarische pizza’s van Garden Gourmet, die een nieuwe kopersgroep aanspreekt. Bij Dr. Oetker wordt het borrelmoment aangepakt met de mini-bitesize pizza’s van Ristorante.

Voedingswaarden

Gemak betekent, ondanks alle inspanningen van fabrikanten om gezonde opties te bieden, vaak dat consumenten sneller een ongezonde keuze maken. De afgelopen jaren heeft de pizzacategorie veel verbeteringen doorgevoerd op het gebied van voedingswaarden. “De smaak van onze producten staat voorop, maar we vinden het uiteraard belangrijk om continu te werken aan de verbetering van de voedingswaarden van onze producten. Zo hebben we het zoutgehalte in onze producten de afgelopen jaren stapsgewijs met 25 procent verlaagd. Dit wordt in de toekomst doorgezet; ons doel is om het zoutgehalte terug te brengen tot maximaal 1 gram per 100 gram. Bij vleespizza’s willen we dit verlagen tot 1,2 gram per 100 gram”, aldus Van Lint-Vos.

De stappen die zijn gezet passen in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling van eind 2020. Volgens de Rijksoverheid volgt dit jaar een nieuw nationaal systeem. Doel van het akkoord was om de hoeveelheid zout, verzadigd vet en calorieën in voeding te verminderen. Alle fabrikanten zijn daar zichtbaar mee bezig en nemen de doelstellingen mee in hun ambitie. Zo heeft Nestlé wereldwijd toegezegd om vanaf 2025 te voldoen aan de maximale zoutinname van 5 gram per dag volgens de WHO-richtlijn. “Nestlé Wagner wil in 2025 een zouthoeveelheid hebben van 1,25 mg per 100 gram. Om dit te behalen is de afgelopen jaren al 5 procent zout gereduceerd, verdeeld over diverse pizza’s”, legt Herpel uit.

Met alle ontwikkelingen op het gebied van gemak denken zowel Van Lint-Vos als Herpel dat het animo voor convenienceproducten de komen jaren verder zal toenemen. Zij zien met name potentie voor het borrelmoment, waarvoor consumenten vaak nog op zoek zijn naar makkelijke en lekkere producten.



Bron: Levensmiddelenkrant