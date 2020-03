Drankenproducent Avandis staat zorg bij met alcohol

(CORONANIEUWS) ZOETERMEER – Drankenproducent Avandis start vanaf medio week 13 met het produceren van handalcohol voor de zorgsector. Dat doet het bedrijf in samenwerking met haar logistieke partner Nedcargo. Vanuit de faciliteit in Zoetermeer gaat de alcoholgel naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland.

De sector werd eind vorige week benaderd door professor van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat was in verband met de tekorten aan desinfecterende alcohol in de zorg, laten Avandis en Netcargo weten.

“Zodra bleek dat onze lijnen in te regelen waren voor de productie van handalcohol en het ministerie van VWS voor alle benodigde ontheffingen en regelgeving kon zorgen, zijn we direct aan de slag gegaan”, zegt Sander Molkenboer, algemeen directeur bij Avandis. “Door deze daadkrachtige actie is zeer effectieve opschaling mogelijk en kunnen we over een paar dagen al leveren. Ik ben blij dat we, samen met onze partner Nedcargo, op deze manier kunnen helpen in de sterk groeiende vraag naar handalcohol te voorzien.”

100.000 flessen

Vanaf medio week 13 (de week van 23 maart) start de productie van de desinfecterende handalcohol met een eerste batch van 100.000 flessen. Zodra de flessen gereed zijn zal Nedcargo deze, in samenspraak met het ministerie, direct naar ziekenhuizen en andere zorginstellingen distribueren. De flessen handalcohol worden tegen kostprijs geleverd.

De bedrijven laten weten dat de precieze omvang van de vraag naar handalcohol nog onduidelijk is. De eerste batch wordt geproduceerd op basis van de signalen van leveranciers, de hulpvraag vanuit de zorg, en de vraag vanuit het ministerie van VWS. De productie en distributie zullen zolang als nodig is door kunnen blijven gaan, zonder dat hiermee de productie ten behoeve van de reguliere afnemers van Avandis in gevaar komt, belooft de producent. Avandis heeft hiervoor extra capaciteit hiervoor gecreëerd, met Avandis steun van medewerkers en haar joint venture partners.

‘Sarphati’

Voor de gelegenheid heeft het product de naam ‘Sarphati-handalcohol’ gekregen, vernoemd naar de Nederlandse arts Samuel Sarphati die in de 19e eeuw veel heeft betekend voor de Nederlandse volksgezondheid. Avandis onderzoekt momenteel in samenwerking met Cargill of er ook aan de Belgische markt kan worden geleverd.

Avandis is een vooraanstaand dranken ontwikkel- en productiebedrijf en beschikt over één van Europa’s modernste bottelarijen met zeven geavanceerde afvullijnen.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops