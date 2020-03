Drogisterijen bundelen hun krachten

(CORONANIEUWS) MAARSSEN – Samenwerken is in deze tijden belangrijk voor veel bedrijven. Op initiatief van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) is vanochtend in de kranten Telegraaf, AD en FD bijgevoegde advertentie van alle drogisterijbedrijven verschenen: Kruidvat, Etos, DA, DIO, Trekpleister en zelfstandige drogisten.