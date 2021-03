Drukte Lidl te zien in app

HUIZEN – Consumenten die een Lidl-vestiging bezoeken kunnen tegenwoordig in de Lidl Plus-app zien hoe druk het is.

Het is een nieuwe functie die volgens de discounter een groot voordeel is in de huidige coronatijd. De app kent twee functies: een ‘rustig’ en een ‘drukker’ moment. Het rustige moment om te winkelen wordt in de Lidl Plus-app berekend met de zogenaamde “store audience”. Deze functie berekent op basis van het aantal kassabonnen per uur en per dag de hoeveelheid klanten per filiaal. Daarnaast wordt een gemiddelde berekend over de afgelopen vier weken. “Groen” geeft een goed moment om te winkelen aan. “Blauw” zijn de momenten in jouw winkel waarop het net zo druk is als normaal.

Bron: Levensmiddelenkrant