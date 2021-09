Duvel Moortgat viert 150e verjaardag

AMSTERDAM – Duvel, dat dit jaar haar 150e verjaardag viert, presenteert een nieuw glas met het ontwerp van de Nederlandse streetartist FAKE. Hiervoor werden bekende Duvel-momenten als inspiratiebron gebruikt en werd een ontwerp gekozen dat past bij de huidige wereld. “Een engeltje lonkt naar de duivel, omdat momenteel zelf een engeltje toe is aan leven zonder regels”, zo legt Duvel het design uit in een persbericht.

De brouwer biedt sinds 2007 een podium aan kunstenaars en artiesten om hun creativiteit los te laten op het Duvel-glas. FAKE is de artiestennaam van Manuel Seikritt en werd bekend door zijn werk Super Nurse, een ode aan zorgmedewerkers. Over het ontwerp zegt hij: “We hebben eindelijk weer een stukje vrijheid herwonnen na een lange periode van binnen zitten en regels volgen. We snakken meer dan ooit naar ruimte en vrijheid, naar het stoute en ondeugende. In mijn ontwerp is het leven bij het duiveltje een stuk leuker dan dat bij het engeltje. De duvel kent geen regels en dat ziet de engel wel zitten. Ze lonkt naar hem en wil ook meedoen. Ik vond het een eer en een hele mooie uitdaging om een glasontwerp voor Duvel te maken. Dat duiveltje zit ook wel in mij en ik merk dat het er best wel weer eens uit wil!” Het glas is in retail verkrijgbaar bij aankoop van een 4-pack Duvel.

666

Naast het glas van FAKE introduceert de Belgische brouwer de Duvel 6,66 procent nu ook in de retail. Eerder dit jaar werd deze al in de horeca gelanceerd. Ter ere van het 150 jaar jubileum besloot de Belgische familiebrouwerij Duvel Moortgat deze mijlpaal te vieren met de toevoeging van de nieuwe Duvel. De Duvel 6,66 is een Belgian Blond Ale en wordt beschreven als zacht, vol van smaak en doordrinkbaar. Het flesje Duvel 6,66 is nu in slijterijen en supermarkten verkrijgbaar.

