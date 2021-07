Duyvis brengt pindakaas op de markt

UTRECHT – Duyvis maakt na tweehonderd jaar de stap naar een nieuwe categorie. Vanaf vandaag liggen er twee pindakaasproducten van PepsiCo in de supermarktschappen: Naturel en Sweet & Salty.

Volgens de fabrikant is het de hoogste tijd om alle ervaring in noten te gebruiken voor de smeuïge spread ‘That’s Peanut Butter’.

In de lift

PepsiCo zegt dat de categorie van noten- en zadenspreads al een hele tijd in de lift zit: “Gezondheid is trending en noten gaan vlot over de toonbank, daar geniet de sector van mee. Ook Nederlandse consumenten gaan steeds meer op zoek naar smakelijke spreads en Duyvis biedt nu een antwoord op deze vraag door uit te pakken met heerlijke pindakaasproducten”. Zij zeggen het verschil te gaan maken met andere pindakazen door volop in te zetten op de beste smaak. “Enkel eersteklas pinda’s worden geselecteerd om een kwalitatieve spread te garanderen”, aldus het bedrijf.

Keuze uit

De ‘Naturel’ versie is gemaakt van 100 procent pinda’s. Daarnaast brengt de fabrikant ook ‘Sweet & Salty’ uit, een zoetere variant met karamelsmaak en een vleugje zeezout. Beide varianten bevatten geen palmolie, zijn verpakt in recycleerbare glazen potten en te koop bij Albert Heijn voor 3,17 euro per pot. Er volgt een uitrol bij andere formules.

Bron: Levensmiddelenkrant