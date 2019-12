‘Eerste Belgische Carrefour City geopend’

BRUSSEL – Winkelketen Carrefour heeft haar eerste Belgische City-filiaal geopend in de hoofdstad van het land, zo schrijft het Belgische vakblad Gondola. "Carrefour City" is een manier om aan te knopen bij de consumptiegewoonten van de stedelijke consument”.

De Carrefour City aan de Anspachlaan 15 in Brussel is een filiaal van 200 vierkante meter groot en heeft lokale, biologische en eigen merken in het assortiment. In België is ‘City’ de vijfde soort winkel van Carrefour na Hyper, Market, Express en Bio.

Impact

De producten in de winkel komen deels van lokale producenten en zijn biologisch. Ook het interieur van de winkel is grotendeels gemaakt uit gerecycled materiaal. Daarnaast worden er alternatieven voor plastic tassen aangeboden, namelijk stoffen tassen en zakken gemaakt van afval uit zee. Zo moet de impact op het milieu zo laag mogelijk worden gehouden. Bezoekers kunnen gebruik maken van zelfscan-kassa’s, de nutri-score via de Carrefour-app checken en kunnen zij producten laten leveren door fietsbezorgdienst Ship To.

Bron: Gondola.be