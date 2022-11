Eerste vestiging van Dirk aan Amsterdamse Mercatorplein feestelijk heropend

ALPHEN AAN DEN RIJN – De vestiging van Dirk van den Broek aan het Mercatorplein in Amsterdam is na een verbouwing feestelijk heropend. Het is de eerste winkel van de formule die het land rijk is en Dirk laat die tachtigjarige historie dan ook graag zien. Aan de buitenzijde van het pand zijn oude foto's te zien. In de winkel is juist aan de toekomst gedacht.

De melkwinkel die 80 jaar geleden op het plein stond en in 1948 de eerste zelfbedieningswinkel van Amsterdam werd, zoals in het persbericht wordt vermeld, is uitgegroeid tot de modernste vestiging van de discounter – zij het dat de winkel in 1996 naar de overkant van het plein is verhuisd. De winkel werd in de afgelopen drie weken flink aangepakt en heeft nu ook de nieuwste koeltechniek en zelfscankassa’s. Ook aan de buitenkant is een transformatie zichtbaar; aan de muren zijn foto’s van vroeger zichtbaar, die de tachtigjarige geschiedenis van de winkel in beeld brengen.

Klaar voor de toekomst

Supermarktmanager Achmed Nait-Rrami maakt zelf ook deel uit van die lange geschiedenis. “Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West en als kleine jongen deed ik samen met mijn ouders boodschappen bij Dirk op het Mercatorplein. Twintig jaar geleden werkte ik al op deze locatie en nu sta ik hier weer als supermarktmanager”, aldus Nait-Rrami. Hij vervolgt: “We verwelkomen hier veel vaste klanten. Sommige van hen doen al hun hele leven boodschappen bij Dirk. Deze locatie is dus echt een stukje historie in Amsterdam. Al tachtig jaar zit Dirk van den Broek op het Mercatorplein en na de verbouwing zijn we weer helemaal klaar voor de toekomst. Bijzonder dat ik hier een bijdrage aan mag leveren.” Nait-Rrami verrichte de opening samen met Henk Lieveld, die er 43 dienstjaren bij Dirk op heeft zitten, waarvan 15 op het Mercatorplein.

Bron: Levensmiddelenkrant