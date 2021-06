Eindelijk is het zover: de terrassen mochten weer open, nu ook de restaurants en de cafés! Natuurlijk op 1,5 meter afstand en nog wat ‘beperkingen’, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet met ‘eindelijk’.

De goed bewaarde geheimen rondom de EK-acties konden eindelijk getoond worden. Het was het einde van angstige momenten… Zou de concurrentie misschien eerder starten? En hoe ziet hun campagne eruit? In alle stilte waren campagnes ontwikkeld en werden actieartikelen ingekocht. Bergen geheimhoudingsverklaringen werden getekend en eindelijk was het zover. De creatieve ideeën van creatieve brainstormers en bureaus werden geïntroduceerd. Eind vorig jaar hebben we eerst de kerstcommercialcompetitie tussen vooral AH, Jumbo, Lidl en Plus gehad. Nu moest opnieuw een creatief hoogstandje gemaakt worden. Niet alleen je collega’s en de concurrentie zouden er wat van vinden, maar heel Nederland!

De campagnes zijn bekend. We kunnen de balans opmaken. Albert Heijn heeft na “Wuppies” (2006), “Beesies”(2010), “Welpies”(2012) en “Hamsters” (2014) de beestenboel doorbroken. Je kunt vanaf nu Hollandicons sparen. Zakjes stickers als tatoeage.

Verschillende spelers van Oranje toonden dat er nog ruimte was op hun lichaam. De campagne werd enthousiast geïntroduceerd door de AH-bedrijfsleidster. Deze keer leek het net echt. Er kan ook gespaard worden voor oranje-artikelen waarmee je je huis, de straat, de wijk, het dorp kunt versieren.

Conclusie: een goede, degelijke campagne, passend bij AH, en een van de beste commercials in de serie

Lidl voert eigenlijk twee acties. Een spaaractie voor de felste oranje-outfit, en je maakt kans op een BMW 3i! Natuurlijk heeft deze actie een naam. Daar is uitvoerig over nagedacht! En toen was daar een werkelijke vondst: “We noemen het gewoon Actie.”

“Dat stickeren we op de BMW.”

“We moeten dan natuurlijk wel een bruggetje maken met het EK-voetbal. Wat dachten jullie van Rafael van der Vaart aan het stuur van de BMW?”

“Natuurlijk in een Actie-shirt. De concurrentie heeft zoals altijd T-shirts, maar wij hebben een Actie-shirt, een Actie-pet, een Actie-legging, Actie-joggingbroek, -sokken, -zweetbandjes en wat dachten jullie van Actie-slippers, -mondkapjes, -vlaggen, een -vlaggenlijn en een opblaasbare ActieHamer!”

“Moeten onze vaste Lidl-gezichten Thomas Acda en Sergio IJssel geen rol spelen?”

“Tuurlijk, die zitten voor de tv naar Oranje (een fel oranje) te kijken en zijn oranje-aanbiedingen aan het nuttigen.”

Plus bouwt verder op hun bricksacties. Nu kun je voor speciale EK-bricks sparen, bij € 15,- krijg je een zakje met heel veel verschillende items. Van voetballers uit verschillende landen, een studio, keepers, coaches, scheidsrechters, goals, hoekvlaggen, spelersbus, tribunes, lampen, enz. enz.! Een slimme spaaractie, wegblijvend bij de T-shirts en dergelijke, richt zich niet op de volwassen Oranje-fans, maar op de kinderen. Een keuze… Oh ja, Wolter Kroes (Viva Hollandia) zorgt voor een aanstekelijke voetbalsfeer.

Tja, en dan Jumbo. Met Marc Lammers en zijn gezin. Maar vooral met ‘Snollebollekes’, met zijn carnavalshit ‘Naar links, naar rechts’! En vooral met de Oranje Juichcape ‘Juich als een superfan’. Vanaf 19 mei kun je een volle kaart met zegels inleveren bij de kassa; daarvoor krijg je een bestelcode, betaal je € 4,99 en krijg je per mail een afhaalbewijs met datum. Klinkt wat ingewikkeld, is het misschien ook, maar levert waardevolle data op!

De Juichcape en de hit van Snollebollekes heeft de potentie om de EK-rage van dit jaar te worden.

‘Naar links, naar rechts’, ik doe nu al mee. Nu we toch in Brabant zijn, moet ik denken aan het Oranje jurkje in 2010 van Bavaria.

Een actie die over de hele wereld bekendheid kreeg. Dat lijkt moeilijk te evenaren, dat is een regelrechte uitdaging. De lat ligt hoog.

“We zijn eruit, Peer: toen hadden we de korte oranje jurkjes, maar wat dacht je van broeken. Ook oranje natuurlijk en deze keer voor mannen. En dan echt kort hé…!”

Het ziet er niet uit, maar misschien juist daarom kan het zomaar een hit worden “Wie ziet er het lulligst uit?”

Kortom de conclusie: Albert Heijn degelijk, Lidl eigenlijk ook (“actie” is een ideetje, geen groot idee), Plus is ook degelijk, maar richt zich als enige op jongere kinderen (en hun ouders). Jumbo wint deze keer. Juichcapes! Ik ga die van mij snel bestellen!

Rob Benjamens

is directeur/partner van Bones&Business Architects