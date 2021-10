Ekoplaza en Good Fish bezegelen samenwerking

VEGHEL – Erik Does, ceo van biologische groothandel Udea (Ekoplaza en Marqt) en Maud Veraar, directeur van milieuorganisatie Good Fish (uitgever van de VISwijzer), ondertekenen de afspraken die hun duurzame samenwerking bekrachtigen. Does: “Good Fish neemt de onafhankelijke toetsing van ons inkoopbeleid én onze leveranciers van wilde en kweekvis voor haar rekening.”

In januari 2021 startte Udea met een onderzoek naar certificeren, vangstmethoden, vissenwelzijn en ethiek. Dit kwam na een jarenlange worsteling omtrent de selectie van keurmerken die aansluiten bij de biologische supermarktketen. Het onderzoek is geëindigd in de ontwikkeling van een eigen duurzaam visinkoopbeleid.

Eigen standaard

Alle producten van Ekoplaza zijn biologisch, met uitzondering van water, zout en producten uit de zee. “Dat was lange tijd een doorn in het oog. Daarom hebben we het afgelopen jaar de ethische normen over hoe wij als Ekoplaza om willen gaan met dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen vertaald naar een eigen standaard voor vissenwelzijn,” aldus Does.

VISwijzer

“De eisen en wensen, die Ekoplaza stelt aan vissenwelzijn gaan op dit moment zo ver dat ze nog niet volledig toe te passen zijn omdat de visindustrie hier nog niet op ingericht is en het daarom ook niet controleerbaar is”, stelt Veraar. Zij gaat verder: “Het inkoopbeleid stimuleert de niet te stoppen beweging van duurzaamheid, die ook gaat over het welzijn van de vis tijdens en na de vangst.” De supermarkt gaat werken met de kleurcodes van de VISwijzer en stelt aanvullende eisen aan vissenwelzijn en milieuschade, door bijvoorbeeld het voorkomen van spooknetten, welzijn van poetsvissen en vissen buiten het paaiseizoen.

Bron: Levensmiddelenkrant