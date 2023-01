Ekoplaza en Marqt: Volgende stap in verpakkingsvrij shoppen

UDEN – Biosupers Ekoplaza en Marqt zullen vanaf deze week hun verpakkingsvrije assortiment uitbreiden met statiegeldpotten gevuld met basisproducten zoals havermout, muesli, linzen, kikkererwten, bonen, rijst en couscous.

Jaarlijks kopen we in Nederland in totaal 26 miljard plastic voedselverpakkingen. Mede hierdoor groeit de plasticproductie met ongeveer 4 procent op jaarbasis, en de hoeveelheid plastic stijgt jaarlijks met 2 procent, wat neerkomt op bijna 3.300 plastic verpakkingen per huishouden. Onderzoekers van ING rekende uit dat de stijgende trend in ons plasticgebruik al kan worden gekeerd wanneer iedereen 5 verpakkingen per jaar minder zou gebruiken.



Zoektocht

“In onze eigen zoektocht om voor 2025 niet alleen een klimaatpositieve supermarkt te zijn, maar ook een plek waar consumenten verpakkings- en plasticvrij boodschappen kunnen doen, lopen we tegen een aantal dilemma’s aan. We verwachten met deze stap dan ook dat het gemak van goedgevulde statiegeldpotten in combinatie met aantrekkelijke prijzen een belangrijke incentive is voor gedragsverandering bij onze klanten”, zegt Steven Ijzerman, kwaliteitsmanager van Ekoplaza.



De statiegeldpotten zijn te koop in zowel de Ekoplaza Foodmarqt, de winkels, webshop en in de betere speciaalzaken.



Bron: Levensmiddelenkrant