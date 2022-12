Ekoplaza lanceert verpakkingsvrij concept

VEGHEL – Ekoplaza is van mening dat de milieu-impact van veel verpakkingen op dit moment veel te groot is. Daarom heeft de formule zich de afgelopen jaren sterk gefocust op single-use plastic. Het is nu tijd om een stap verder te gaan en dat betekent verpakkingsvrij.

Ekoplaza schrijft op haar website dat ze binnenkort in diverse winkels starten met een project om boodschappen te doen zonder onnodige verpakkingen. Het concept, dat de naam Wisselwaar heet, betekent dat overal in de schappen potten te vinden zijn die onbeperkt hergebruikt kunnen worden. Dat kan zijn zuivel, maar ook gedroogde bonen, rijst, ontbijtgranen en conserven zullen in Wisselwaar-potten verkrijgbaar zijn.

Ekoplaza is niet zomaar op dit idee gekomen. In Brussel en Leuven (BE) kun je de winkels van Färm vinden, waar verpakkingsvrij winkelen al langer mogelijk is. Ekoplaza en Färm hebben afgelopen zomer hun krachten gebundeld en zijn samen verder gegaan. Samen kijken ze naar alle mogelijkheden voor verpakkingsvrij winkelen. De ambitie is om Wisselwaar voor het einde van 2023 in iedere Ekoplaza-vestiging aan te bieden.



Bron: Levensmiddelenkrant