Emmen is achttiende thuisbezorglocatie van Jumbo

VEGHEL – Voor de regio Zuidoost-Drenthe heeft Jumbo een nieuwe distributielocatie geopend in Emmen. In totaal heeft de supermarktketen nu achttien locaties van waaruit klanten die via de website of app bestellen worden beleverd. Door de uitbreiding kunnen klanten in de omgeving van Emmen kiezen uit meer en kortere bestelmomenten.