AMSTERDAM - Enrico-Glasbest neemt Bertolli over van Unilever. Naast andere merkrechten onder de Bertolli licentie, betreft de overname ook de Europese activiteiten op het gebied van Pastasauzen, Pesto en Mayonaise.

Volgens Robin Heetkamp, Algemeen Directeur van Enrico-Glasbest sluit Bertolli als merk naadloos aan bij de strategie en ambities van Enrico-Glasbest. Aleks Fiege en Jet van Koten, beiden als manager bij Unilever in het verleden nauw betrokken bij Bertolli, hebben het initiatief genomen tot deze overname. Daarin zijn zij samen opgetrokken met Enrico-Glasbest, dat als handelsbedrijf en producent een belangrijke speler is in de verkoop en distributie van met name Mediterrane levensmiddelen in de Benelux.

“Bertolli is een prachtig merk met een historie van meer dan 150 jaar”, aldus Fiege en Van Koten. “We zien een enorme potentie om, met meer aandacht en investeringen in kwaliteit, innovatie en marketing, meer waarde te gaan creëren. In Enrico-Glasbest hebben we een ideaal huis gevonden om dit mooie merk weer tot bloei te brengen.”

De omzet van de groep bedraagt na overname circa 50 miljoen euro op jaarbasis. Er wordt in de transactie geen personeel overgenomen, en geen productielocaties. De productie van de Bertolli-producten blijft plaatsvinden bij bestaande producenten. De overname wordt financieel mogelijk gemaakt door Victus Participations, het management en Rabobank. Om een soepele integratie mogelijk te maken is een overgangsperiode van 6 maanden overeengekomen, waarin Unilever de verkoop en operatie voor Bertolli blijft verzorgen.

Olijfolie en Margarine

Eerder verkocht Unilever de activiteiten in Olijfolie en Margarines respectievelijk aan Deoleo (2008) en KKR/Upfield (2018). Het merk Bertolli is, evenals de activiteiten in de Verenigde Staten, sinds 2014 eigendom van de Japanse Mizkan Group.

Bron: Levensmiddelenkrant