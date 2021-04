Eosta slaat handen ineen met gebroeders Musk

WADDINXVEEN – Eosta gaat een samenwerking aan met Square Roots en SpaceX. Hiermee willen de bedrijven in 2022 een experimentele teeltlocatie voor groente en fruit opzetten. Dit willen zij doen in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de situatie op Mars, voordat ze voedsel kweken op de rode planeet zelf.

De proef vindt plaats in de Mojave woestijn in Nevada, Verenigde Staten. Volkert Engelsman, oprichter van Eosta: "Elon richt zich op de sterren, terwijl Kimbal de voeten op de aarde houdt. Eosta - where ecology meets economy - opereert precies daar tussenin met biologisch-dynamische landbouwtechnieken die zich zowel op kosmische als terrestrische krachten oriënteren. Evenals Tesla’s, uiteraard zonder gebruik van fossiele brandstoffen."

Broers

SpaceX is opgericht door Elon Musk. Zijn broer Kimbal Musk is mede-oprichter van indoor en urban landbouwbedrijf Square Roots. De producten zijn straks te koop in de VS en Europa.

