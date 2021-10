Erik-Jan van den Brink vertrekt als directeur bij Udea

VEGHEL – Erik-Jan van den Brink geeft aan dat hij eind 2021 zijn positie als directeur bij Udea gaat verlaten. In de aankondigingsbrief kijkt hij tevreden terug naar de start van het bedrijf 29 jaar geleden en geeft hij aan beschikbaar te blijven in een begeleidende functie binnen en buiten het bedrijf.

In overleg met mededirecteur Erik Does kwamen ze tot de conclusie dat het “Voor mij en Udea verstandig is een tandje te minderen”, aldus Van den Brink. Udea is moederbedrijf van de formules Ekoplaza en Marqt.

Aandeelhouder

De directeur hoopt voor het eind van het jaar het oude ICT-systeem over te hevelen naar een toekomstbestendige omgeving, zodat Udea hierop verder kan bouwen. Enkele jaren geleden sloot de familie Dossche in België zich aan als nieuwe aandeelhouder. In de aankondiging van zijn vertrek laat hij weten met de familie Dossche en de familie Does een goede oplossing te hebben gevonden voor zijn positie als aandeelhouder.

Bron: Levensmiddelenkrant