‘Essity werkt intensief met retailers aan groeikansen voor de categorie’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: PapierCriteria : Meedenken op niveau assortimentsgroep & Succes van producten en innovaties, Winnaar: Essity

ZEIST - Met het hamsteren van toiletpapier aan het begin van de coronaperiode waren de afgelopen twee jaar ook voor Essity bijzonder. Toch wist het bedrijf onder meer door het delen van data en inzichten de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. Het gevolg? Er kon overwegend aan de vraag worden voldaan én er werden twee Gouden Partners gewonnen.

Waarom hebben category managers en supermarktondernemers jullie de prijs toegekend, denk je?

“We vinden het erg belangrijk om intensief samen te werken met retailers en samen aan groeikansen voor de categorie te werken. Daarnaast is duurzaamheid voor ons een hele belangrijke pijler, wat je terugziet in onze productontwikkelingen en innovaties.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Tijdens corona zijn gezondheid en hygiëne een veel grotere rol gaan spelen binnen de categorie. Goed kijken naar wat belangrijk is, betekende zeker de afgelopen twee jaar het scherp monitoren van de ontwikkelingen. Binnen onze samenwerking met afnemers hebben we het delen van data en inzichten naar een hoger niveau getild, waardoor er goed op de ontwikkelingen kon worden ingespeeld. Daarnaast hebben we tijdens de periode van verhoogde vraag altijd goed gecommuniceerd met onze afnemers, waardoor er zo goed als mogelijk aan de vraag kon worden voldaan, en onze afnemers wisten waar ze aan toe waren.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“In deze tijd van hoge inflatie worden consumenten alleen maar gevoeliger voor promoties, waardoor het belangrijk is om een zo passend mogelijk aanbod te bieden, afgestemd op de shopper en de formule. Denk aan een keuze voor multi- of single-buy. Vorig jaar hebben we ook bijvoorbeeld tot 25 procent meer papier in onze Tempo-boxen gestopt, hierdoor krijgen consumenten ook in promotie meer waar voor hun geld en hebben wij als Essity weer een stap op het gebied van duurzaamheid gezet.”

Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

“Essity innoveert op de basis van het portfolio, door onder andere voor onze papiermerken Edet, Plenty en Tempo over te stappen op recyclebare folie. Dit draagt op grote schaal bij aan onze doelstelling om in 2050 een netto-nul uitstoot van broeikasgassen te hebben. Edet en Plenty gaan vanaf volgend jaar overigens samen verder onder de merknaam Edet, dat de grootste merkkracht heeft. Hiermee vergroten we onze communicatiekracht, wat een positief effect zal hebben op de categorie.”

Waar leggen jullie de focus op in de komende twee jaar?

“Volgend jaar stroomt er toilet- en keukenpapier op basis van stro de markt in. Een enorme stap in de vergroting van onze circulariteit en het verkleinen van onze klimaatvoetafdruk. Essity investeerde ruim 40 miljoen euro in de fabriek die stro verwerkt in de productie van toilet- en keukenpapier. We verduurzamen hiermee ons productieproces, en tegelijkertijd helpen we de consument om (ongemerkt) milieuvriendelijkere keuzes te maken.”

“Essity zorgt voor een duidelijke en brede categorievisie waarin wordt gekeken naar de commercië le kansen. Ze denken daarin goed mee en weten wat er speelt in de markt.”

Laura Geerts-Klerx

category manager Spar