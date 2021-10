Euroma komt met twee nieuwe specerijenmelanges

Amsterdam – Specerijenleverancier Euroma produceert al bijna tien jaar bijzondere melanges in samenwerking met driesterrenchef Jonnie Boer. Er zijn er nu twee aan de serie Original Spices toegevoegd: Surinaamse roti en Chef’s gehaktballen.

De melanges kunnen worden gebruikt om gerechten en vlees(vervangers) mee op smaak te brengen, waarbij iedereen naar eigen smaak de intensiteit van het gerecht kan bepalen, meldt het persbericht.

Juiste balans

Aan de basis van de Surinaamse roti-melange staan koriander, kurkuma, komijn, mosterdzaad, nigella zaad, fenegriek en peper. Naast Surinaamse roti kan deze mix ook worden gebruikt in een eiersalade, curry of ragout, zo stelt Euroma voor.

De kruiden en specerijen die in de Chef’s gehaktbalmix zitten zijn allereerst mosterdzaad, kurkuma, knoflook en tomaat. ‘Daarnaast is er gember, cayennepeper, citroensap, peterselie, piment en oregano aan toegevoegd voor een juiste balans in smaken’, laat de specerijenspecialist weten. Het doet vervolgens de suggestie deze mix te gebruiken in een oer-Hollandse (vega) gehaktbal, in een zelfgemaakte jus of als smaakmaker in een Hollandse stamppot.

