Europees Parlement verwerpt ‘censuur van plantaardige zuivel’

BRUSSEL – Het Europees Parlement heeft het voorstel om restricties uit te voeren op verpakkingen van plantaardig zuivel verworpen. Het amendement werd aangevochten door verschillende organisaties. ProVeg startte een petitie om dit tegen te gaan, deze werd een half miljoen keer ondertekend. Zij noemden het plan ‘censuur van plantaardige zuivel.’

ProVeg werd in haar strijd bijgestaan door Greta Thunberg, NGO’s als Greenpeace en WWF, bedrijven Oatly, Alpro en Upfield en Europese consumentenorganisatie BUEC. Zij sloten zich aan bij de petitie en verzamelden handtekeningen om druk te zetten tegen het plan.

Amendement 171

Het voorstel, amendement 171, werd in oktober door de Franse socialistische Europarlementariër Eric Andrieu ingediend. Met het plan wilde hij verwarring tegengaan tussen dierlijk, en plantaardig zuivel. Als het amendement was doorgevoerd mochten plantaardige zuivelalternatieven niet meer geassocieerd worden met dierlijk zuivel. Zo zouden verpakkingen niet dezelfde vorm mogen hebben als dierlijke zuivelverpakkingen, en moesten verwijzingen naar melk verboden worden. Andrieu stuitte naast de petitie direct op groot verzet, uiteindelijk heeft hij zelf het plan ingetrokken.

Overwinning

De plantaardige sector reageert opgetogen. “Dit is een overwinning voor het gezond verstand en de planeet. Burgers, het bedrijfsleven en experts hebben gesproken en de EU heeft geluisterd”, stelt Veerle Vrindts, directeur ProVeg Nederland. Het besluit reflecteert ook de wetenschappelijke consensus (van onder andere IPCC, de FAO, de WHO en de EAT-Lancet Commission) die aansporen om over te stappen naar meer plantaardige voeding. Dr. Jeanette Fielding, chief corporate affairs and communications officer van Upfield, is verheugd, maar blijft alert: “De strijd is nog niet gewonnen. Gerechtigheid voor de consument en voor onze planeet zal pas worden bereikt als plantaardig voedsel volgens de wet gelijk wordt behandeld met dierlijk voedsel." Vrindts zegt dat ze door blijven strijden tegen het verbod op termen als ‘sojamelk’ en ‘amandelmelk’: “ProVeg zal de discriminatie van plantaardige zuivel blijven aanvechten tot ook het woord ‘melk’ voor iedereen is. De zuivelindustrie heeft niet het alleenrecht op onze gezamenlijke taal.”

Bron: Levensmiddelenkrant