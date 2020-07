Fabian van Schie commercieel directeur bij Verkade

ZAANDAM – Koninklijke Verkade heeft bekendgemaakt dat Fabian van Schie als zowel managing director als commercieel directeur is aangesteld. Het internationale pladis, het moederbedrijf van Koninklijke Verkade in Nederland, heeft Van Schie benoemd.

Sinds december 2019 vervulde hij deze rollen al als ad interim, maar is nu definitief aangesteld voor beide functies. Met deze nieuwe rol is Van Schie verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het commerciële beleid van het bedrijf in de Benelux.

Van Schie is sinds 2010 betrokken bij Koninklijke Verkade, destijds onder de vlag van United Biscuits. Hij had zowel binnen Nederland als op internationaal niveau leidinggevende marketingfuncties. Daarvoor was hij actief in sales- en marketingfuncties bij L’Oréal.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops