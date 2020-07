Fabrikanten ondersteunen Gouda Cheese Experience

Vergeer Kaas en Friesland Campina sponsoren toeristische kaasattractie

GOUDA - De Gouda Cheese Experience zal de komende jaren ondersteuning krijgen van Vergeer Holland en Friesland Campina. De officiële samenwerkingsovereenkomst is 1 juli ondertekend door de drie bedrijven.

Bij de Gouda Cheese Experience kunnen gasten een uniek en interactief uitje beleven in de wereld van Gouda kaas. Het is gevestigd in een monumentaal pand in het hartje van Gouda. Vergeer Holland was al langer in contact met het museum, om tijdens rondleidingen aan gasten de nieuwste kennis over te dragen over onder andere de productie van kaas. “Dit contract omvat een jarenlange samenwerking waarmee we bevestigen vertrouwen te hebben in de Cheese Experience”, stelt directielid Diederik Vergeer.

Toeristen

“We zijn enthousiast over de Gouda Cheese Experience en willen daarom de komende jaren op alle mogelijke gebieden ondersteuning geven”, aldus Vergeer. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld kortingsacties georganiseerd worden vanuit de zuivelleveranciers.



Maaike van den Hurk, woordvoerder bij Vergeer Holland, geeft aan dat de samenwerking een mooie kans is om meer Nederlanders kennis te laten maken de wetenschap achter kaas. “Er zijn heel veel verschillende leeftijden Gouda kaas, daar zouden consumenten meer over moeten weten.” Daarnaast zou de Experience op internationaal gebied meer kunnen brengen.

“Toeristen kunnen op deze manier ook kennis maken met de wereldberoemde Gouda kaas.”

Bron: Levensmiddelenkrant

