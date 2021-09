Fairtrade Original biedt koffieboeren waardige prijs

CULEMBORG – Fairtrade Original gaat de boeren een prijs geven waarmee zij een waardig bestaan kunnen opbouwen: een leefbaar inkomen referentieprijs (LIRP). Het koffiemerk wil met het betalen van een rechtvaardige prijs een nieuwe standaard zetten voor de gehele koffie-industrie.

Op 1 oktober is het wereldkoffiedag. Volgens Fairtrade Original is het een dag om stil te staan bij het feit dat koffieboeren nog altijd te weinig overhouden aan de productie ervan. Zo zouden koffieboeren niet genoeg verdienen om waardig van te leven. Daardoor kunnen zij moeilijker onvoorziene omstandigheden betalen en zijn duurzame landbouwmethoden niet haalbaar. Ook bemoeilijk klimaatverandering de fabricage van koffie.

Fairtrade International

De LIRP wordt berekend door Fairtrade International. Zij kijken naar wat de leefbaar inkomen referentieprijzen zijn in de verschillende landen, om zo boeren in diverse omstandigheden te kunnen bijstaan. De LIRP is de prijs die boeren voor hun koffie zouden moeten krijgen waardoor ze in staat worden gesteld om een leefbaar inkomen te verdienen. Op dit moment ligt de wereldmarktprijs hoger dan de LIRP. De hoogste prijs is leidend voor de koffieboeren. Momenteel is dat de wereldmarktprijs, maar dit kan veranderen.

Verkrijgbaar

De koffielijn is vanaf nu verkrijgbaar bij Jumbo, en later dit jaar bij Albert Heijn, online supermarkt Crisp, de meeste leden van Superunie, zoals Coop, Dirk en Dekamarkt, en WAAR en Wereldwinkels.

Bron: Levensmiddelenkrant