Fairtrade Original introduceert plantaardige visvervanger

CULEMBORG – Fairtrade Original lanceert banenbloesem in blik als plantaardig visalternatief. Het hart van de bananenbloesem wordt hiervoor gebruikt vanwege de neutrale smaak en zachte structuur.

Het product speelt hiermee in op de groeiende vraag naar vis- en vleesvervangers.

Bananenbloem

Volgens Fairtrade Original is de bloem een goede visvervanger omdat het makkelijk smaken opneemt. Daarnaast heeft de zachte structuur ook veel weg van witvis. De bananenbloesem is afkomstig van 49 boeren van de Fairtrade Pineapple Growers’ Group, in Thailand. De boeren verbouwen vier verschillende gewassen voor Fairtrade Original: ananas, mango, jonge jackfruit en nu ook bananenbloesem. Hoewel de bloesem in blik nog geen Fairtrade keurmerk heeft, claimt de duurzame fabrikant de boeren wel een Fairtrade premie te betalen.

Aanvulling op assortiment

Naast deze introductie, brengt de producent tegelijkertijd Pulled Jackfruit in blik op de markt. De twee introducties sluiten aan bij de Young Jackfruit vleesvervanger die in 2019 is gelanceerd. Young Jackfruit XL van Fairtrade Original won in 2020 ‘Beste Introductie’ van Levensmiddelenkrant. Bananenbloesem in blik is verkrijgbaar bij winkels van Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant