Fisherman’s Friend brengt nieuwe commercials

OISTERWIJK – Na de succesvolle ‘’FF doorbijten’’ zomercampagne pakt Fisherman’s Friend door met een crossmediale wintercampagne. In deze campagne omarmt het merk haar positie van zowel keelverzorger als verfrisser. Ook wordt er ingespeeld op het inzicht uit dit onderzoek dat verschillende smaken verschillende rollen vervullen voor gebruikers.

Het FF doorbijten concept is vertaald naar twee nieuwe en relevante gebruiksmomenten: ‘FF een frisse adem’ en ‘FF uit volle borst’. In de campagne is wederom gebruik gemaakt van de opvallende animatiestijl die in de zomer werd geïntroduceerd. Daarnaast zijn de 2 twee commercials in meerdere varianten gemaakt om relevantie toe te voegen en te zorgen voor een betere verankering.

Bron: Levensmiddelenkrant