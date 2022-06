Flink lanceert eigen koffiecups

AMSTERDAM – Samen met magazine &C, opgericht door tv-persoonlijkheid Chantal Janzen, brengt Flink ‘premium coffee cups’ uit in drie verschillende smaken. Het is het eerste in een rij foodproducten die beide bedrijven samen op de markt zullen brengen. Onderdeel van de lancering zijn bijbehorende en ‘retespannende’ podcasts.

De coffeecups komen in de smaken Lungo Light, Lungo Strong en Espresso.

Meer tijd voor jezelf

Het is geen toeval dat de partners in eerste instantie met koffiecups komen. ‘Bij &C en Flink weten ze wat mensen fijn vinden: vermaak, meer tijd voor jezelf en een goede bak koffie’, aldus het persbericht. Het is ook de reden dat op iedere verpakking een QR-code staat die leidt naar een ‘heerlijk spannende’ podcast, die is gemaakt door de redactie van &C.

Perfecte match

De partners spreken van ‘de perfecte match’: ‘&C houdt zich al vijf jaar succesvol bezig het vertellen van verhalen, via haar magazine, website, tv-shows, live-events en onlinewebshop, en nu wordt het &C-imperium verder uitgebreid en komen er dus ook foodproducten bij. Waar &C verhalen vertelt, mensen vermaakt en hun tijd vult, geeft Flink jou juist je waardevolle tijd terug. Met Flink heb je binnen minuten je boodschappen, inclusief &C-koffie, in huis.’

Missie

Managing director van Flink Nederland Benjamin Zagel noemt het Flinks missie om mensen extra tijd te geven voor de dingen waar ze echt blij van worden. “Zoals genieten van een goede kop koffie, bijvoorbeeld onder het genot van een podcast. De geweldige match tussen Chantal en Flink heeft zich vertaald in een aantal nieuwe producten en ik kan niet wachten tot onze klanten en Chantals fans deze kunnen uitproberen. Ik weet zeker dat ze net zo enthousiast zullen zijn als wij”, aldus Zagel.

