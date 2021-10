FNLI: sterke economische positie levensmiddelensector, ondanks Corona en Brexit

DEN HAAG – Hoewel het een turbulent jaar is geweest heeft de levensmiddelensector ‘haar vitaliteit laten zien’ en blijft het ‘een stabiele factor voor de Nederlandse economie’. Dat concludeert de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) in haar Monitor Levensmiddelenindustrie 2021, die zij gisteren tijdens haar jaarbijeenkomst presenteerde.

De Brexit en coronapandemie hebben er een ongekend jaar van gemaakt, laat de organisatie weten, waarbij de sector zowel relatieve winnaars als verliezers heeft gekend. Bedrijven die afhankelijk zijn van bestedingen in de out of home-kanalen hebben een zwaar jaar gehad. De afzet via retailkanalen liet juist een flinke groei zien.

Prijsstijgingen

De organisatie kijkt met optimisme naar de toekomst. Het snelle herstel uit de crisis is mooi, tegelijkertijd worden levensmiddelenbedrijven geconfronteerd met zeer scherpe prijsstijgingen van agrogrondstoffen, verpakkingsmaterialen, containertransport en energie, zo laat ze weten. Ook het snel oplopende personeelstekort is een bron van zorg. “De levensmiddelenindustrie zal in het komende jaar alle zeilen moeten bijzetten om concurrerend te kunnen blijven opereren onder deze marktomstandigheden”, concludeert de FNLI in het rapport.

Maatschappelijke rol

De industrie is zich ten volle bewust van haar maatschappelijke rol, vervolgt het persbericht, en blijft daarom inzetten op een proactieve rol op onderwerpen als preventie van overgewicht, CO2-reductie en reductie van voedselverspilling. “Het is een uitdagende en mooie opdracht voor de industrie om haar maatschappelijke rol te pakken en tegelijkertijd ook aan de verwachtingen van de consument te blijven voldoen met producten die verantwoord, maar ook smakelijk en betaalbaar zijn”, aldus FNLI-directeur Cees-Jan Adema. Hij vervolgt: “Met de volle overgave en de innovatiekracht van de sector gaan we deze uitdagingen samen met onze ketenpartijen, overheid en stakeholders aan.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops