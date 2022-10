FNLI: Voedingsmiddelensector onder druk door energiekosten

DEN HAAG – De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Vereniging van de Nederlandse Groenten en Fruitverwerkers (VIGEF) hebben hun zorgen geuit over het voortbestaan van de Nederlandse voedingsmiddelenproducenten. Nederlandse voedingsmiddelenproducenten komen namelijk steeds meer in het nauw door de ‘explosief’ gestegen energiekosten.

Belangenbehartiger FNLI roept de overheid daarom op tot het ondernemen van actie om desastreuze effecten te dempen. De bond benadrukt dat het niet alleen nodig is om de prijsstijging van voeding te bedwingen, maar ook om de Nederlandse ondernemers in ‘energie-intensieve sectoren’ te laten concurreren met bedrijven buiten de landsgrenzen. Niet alleen individuele bedrijven worden getroffen volgens de federatie, ook volledige sectoren, zoals bakkerijen en de conservenindustrie, worden getroffen.

“Het level-playing-field moet worden hersteld. In de landen om ons heen grijpt de overheid namelijk wel in met forse steunmaatregelen voor bedrijven. Daarmee worden Nederlandse producten en bedrijven de markt ‘uitgeprijsd’ en in hun voortbestaan bedreigd”, aldus het persbericht van FNLI.



Stijging

Energieprijzen waren in juni 2022 maar liefst 300 procent hoger dan in januari 2021. De prijzen voor voedselgrondstoffen zijn in diezelfde periode met 36 procent gestegen. Bij continuering van deze prijsstijgingen zullen bedrijven omvallen, voorspelt FNLI.

ING voorspelt dat de energiekosten voor producenten in de voedingsmiddelenindustrie dit jaar oplopen tot zo’n 7,5 procent van de totale kosten, tegenover 1,5 procent in 2020. De totale kostenstijgingen voor voedingsmiddelenbedrijven liggen tussen de 20 en 30 procent.

De energieprijzen hebben ook invloed op de prijs van voedselverpakkingsmaterialen als glas en blik, deze zijn met meer dan 35 procent gestegen. Daarnaast zijn ook de groente gewassen zelf in prijs gestegen.



Hak

Conservenfabrikant Hak heeft aangekondigd de productiewerkzaamheden in januari, de duurste periode van het jaar, tijdelijk stil te leggen vanwege de explosieve gasprijzen. De productiepauze zal zes weken duren. Hak laat in een persbericht weten dat het met de huidige energieprijzen niet haalbaar is om de winter door te blijven produceren. Doordat de maatregel op tijd aangekondigd werd, en hier in de planning rekening mee gehouden kan worden, zal de leveringszekerheid van Hak-producten niet in gevaar komen, maar de prijsstijging is onfeilbaar.



Bron: Levensmiddelenkrant