Foodsector terug op niveau van pre-coronacrisis

BENNEKOM – Het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) concludeert dat de omzet van de Nederlandse foodsector teruggeveerd is naar het niveau van voor de coronacrisis. Het herstel is sneller verlopen dan verwacht, al is dat niet het geval voor alle segmenten.

Deze uitspraken komen voort uit de Cijferupdate 2021/2022 van de bedrijfstak die het kennisinstituut publiceert. De branche die het meeste heeft kunnen halen uit de crisis zijn de maaltijd- en boodschappenbezorgers. Boodschappenbezorging is in 2021 met 36 procent gegroeid. De horeca heeft na de heropening recordomzetten gedraaid, al lopen deze nu het risico te stagneren in verband met personeelstekort en prijsstijgingen.

Cijferupdate

Voor het jaar 2021 verwacht het FSIN in bijna alle kanalen in de foodsector een volledig herstel met een gezamenlijke omzet van € 59,9 miljard. Dit is een daling van ‘slechts’ € 100 miljoen ten opzichte van het recordjaar 2019. De verwachting voor 2022 is een groei van 7 procent sinds 2019. FSIN verklaart het als volgt: “Enerzijds door het sterke herstel van de foodservice, anderzijds doordat de foodretail de in coronatijd gewonnen omzet deels weet vast te houden.”

Blijvend veranderd

Onderzoekers zien dat de coronacrisis de foodsector blijvend heeft veranderd. Het marktaandeel van de foodservicesector is van 33 procent (in 2019) naar 24,6 procent (in 2021) gezakt. Dit had als gevolg een omzetverlies van €12,5 miljard. In dezelfde periode steeg het marktaandeel van de foodretail van 67 procent naar 75,4 procent. Het instituut verwacht dat de omzet van foodservice dit jaar blijft steken op 74,5 procent van 2019, maar dat dit volgend jaar stijgt naar 96,6 procent. Hiermee verwacht het instituut niet dat de situatie van voor de coronacrisis weer terugkeert. FSIN: “Binnen foodservice zijn door corona extreme verschillen ontstaan. Daarnaast kan het tekort aan handen, gecombineerd met stijgende grondstof-, energie-, en transportprijzen, nog grote invloed hebben op de cijfers voor 2022.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops