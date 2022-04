Foodybox heeft zusje gekregen

Hoofdrol voor de lente in de eerste box van 2022

KOOG AAN DE ZAAN - De eerste Foodybox van 2022 heeft een lekkere voorjaarsvibe en komt dan ook ruim voor Pasen uit. De vele influencers die de box ontvangen hebben dus nog alle tijd om de producten te proeven, testen en posten.

Wat valt nog meer op aan de producten in deze box? Robert Kroon, managing director van Kroon op het Werk dat de Foodybox uitgeeft, ziet dat er met name producten in zitten van bedrijven die zich in de ontwikkelfase bevinden. “Zij gebruiken deze box als een booster. Ik vind dat een ontzettend leuk fenomeen.”

Ontdekkingsdoos

Het succes van de Foodybox heeft voor gezinsuitbreiding gezorgd, vertelt Kroon: “Foodybox heeft er een zusje bijgekregen: de Ontdekkingsdoos. Sommige klanten hebben behoefte aan meer exclusiviteit, en dat bieden wij middels deze doos.

Hierin zitten meerdere producten uit het assortiment van één fabrikant, desgewenst aangevuld met leuke gadgets. We versturen de doos alleen aan een selecte groep influencers. Zo stuurden we het pasta-assortiment van La Molisana uitsluitend aan influencers die zich specifiek op de Italiaanse keuken richten.”

De volgende Foodybox zal in de zomer verschijnen en heeft als thema: BBQ.

Bekijk hier een uitgebreid overzicht van de Foodybox Lente.

Bron: Levensmiddelenkrant