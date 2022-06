Fred Teeven nieuwe voorzitter Nederlandse Brouwers

DEN HAAG – Oud-staatssecretaris Fred Teeven is benoemd tot voorzitter van Nederlandse Brouwers, de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen en als doel heeft om op een verantwoorde en duurzame manier de consumptie en het brouwen van bier te bevorderen. Hij volgt Stijn Deelen op, die de functie de afgelopen drie jaar bekleedde.

“De biersector is een prachtige sector die volop in beweging is en innoverend zal blijven. Nederlandse Brouwers is de belangrijkste vertegenwoordiger van de sector en een belangrijke promotor van verantwoord genieten van het brede aanbod aan alcoholhoudend, alcoholvrij en – arm bier dat we in Nederland kennen. Ik ga mij ervoor inzetten dat iedereen van een goed glas bier kan blijven genieten. Want dat is toch waar we het uiteindelijk voor doen”, aldus de kersverse voorzitter.

Vertrutting

Teeven, die nog allerlei nevenfuncties bekleed, waaronder dat van buschauffeur, geeft direct prijs wat de komende tijd op de agenda staat: “Preventie staat hoog op de agenda. Niet voor niets staat de handtekening van Nederlandse Brouwers onder het Preventieakkoord. Ik maak me wel zorgen over hoe de discussie daarover soms wordt gevoerd. Ik vind dat deze zich moet richten op hoe we alcoholmisbruik tegengaan. De discussie moet niet doorslaan naar hoe we het Nederlanders zo moeilijk mogelijk kunnen maken om van een lekker glas bier te genieten. Dat is een soort van vertrutting waar ik me niet bij thuis voel. Miljoenen Nederlanders drinken regelmatig voor hun plezier een glas bier en doen dat verantwoord. Laten we onze aandacht richten op de veel kleinere groep mensen die niet met mate van alcohol kan genieten”. Hij vindt het ‘niet uit te leggen’ dat de overheid de verbruiksbelasting op alcoholvrijbier ‘meer dan verdubbelt’, terwijl juist alcoholvrij bier zo'n essentiële rol speelt in het preventiebeleid, en spreekt de hoop uit dat ‘de staatssecretarissen Van Oijen en Van Rij dat gaan inzien en ze alsnog voorstellen om de verbruiksbelasting op alcoholvrij volgend jaar niet te verdubbelen.’

Zware tijd

Zijn voorganger trad in 2019 aan en kreeg niet lang daarna te maken met de gevolgen van de coronalockdowns. Deelen: “Plotseling zag de biersector zich geconfronteerd met het wegvallen van één van haar belangrijkste afzetkanalen, de horeca. Wat volgde was een zware tijd voor de sector. Ik heb veel bewondering voor de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen dat de sector heeft laten zien. Niet alleen de eigen bedrijfsvoering snel aanpassen, maar tegelijkertijd óok daar waar mogelijk de horeca steunen. Op dat ondernemerschap, dat de basis vormt van het succes van de Nederlandse biersector, zal ook in deze tijd een groot beroep worden gedaan. Of het nu de schaarste aan grondstoffen of op de arbeidsmarkt is of de versnelde energietransitie die nodig is om eerder gasvrij te worden of de COVID-19 pandemie, de Nederlandse biersector voelt de gevolgen van de diverse crisissen waarmee we in Nederland en wereldwijd geconfronteerd worden volop. Ik ben er trots op hoe de sector hier steeds weer mee om weet te gaan. Het was een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van zo'n veerkrachtige sector.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops