Reportage: Free From Expo Amsterdam

AMSTERDAM – In de RAI in Amsterdam is vandaag en morgen de Free From Expo. Deze beurs richt zich op producten die vrij zijn van bijvoorbeeld gluten, lactose, vlees, suiker, ei, enzovoort. Verder richt de beurs zich op functionele voeding en ingrediënten.

Levensmiddelenkrant bezocht de beurs om een idee te krijgen van wat er te zien is. Lopende over de beurs viel de grote verscheidenheid aan producten op. Meer dan 100 exposanten uit een grote groot aantal landen presenteren hun producten op de beurs. Het is een overzichtelijke beurs waarbij er genoeg gelegenheid is om met de exposanten van gedachten te wisselen en de producten te leren kennen.

Rondleidingen

Om het bezoekers nog makkelijker te maken zijn er rondleidingen van ongeveer een uur over de beurs onder leiding van een deskundige. Diverse met koptelefoons uitgedoste groepjes krijgen uitleg over een bepaald onderwerp en bezoeken daarbij diverse bijpassende stands. Daar krijgen de exposanten zelf de tijd om uitleg te geven over hun producten. Voor nog meer verdieping zijn er drie podia waar de hele dag door diverse experts presentaties worden gegeven. Elk podium heeft zijn eigen aandachtsgebied. Speciale aandacht is er voor innovatie en start-ups. Een aantal daarvan is bij elkaar gezet in het speciale start-up paviljoen.

De verscheidenheid aan producten op de beurs is enorm. Van drop tot thee, van glutenvrije croissants en ijshoorntjes tot glutenvrij bier. En dan nog allerlei snacks zoals vegetarische bitterballen, drop en drankjes. Er is bijna geen categorie die niet aanwezig is.

Nederlands

Nederlandse fabrikanten zijn goed vertegenwoordigd. Levensmiddelenkrant sprak met een aantal van hen. Finn Karels van Cowless vertelde dat zijn product, fresh nut milc, pas een paar weken op de markt is. Belangrijk voor hem is dat het product lekker smaakt. Als liefhebber van echte koemelk is dat voor hem een must.

Roel Orsel van Zero Carb heeft samen met bakker Wiltink een broodproduct ontwikkeld dat geen gluten en ook geen koolhydraten bevat. Door regelgeving mag het hier geen brood worden genoemd dus ligt het volgend jaar in de winkel als Yam Keto. Yam is het glutenvrije merk van bakker Wiltink die ook zelf aanwezig is op de beurs.

Glutenvrije bakproducten zijn rijk vertegenwoordigd op de Free From. Glutenfree Bakery Holland is misschien geen bekende naam. Zij produceren veel private label glutenvrije bakproducten voor diverse supermarktketens. Daarnaast produceren zij glutenvrije halffabricaten voor andere fabrikanten.

Binnenkort gaan wij wat dieper in op de producenten die wij op de beurs spaken.

Morgen is de beurs in de Amsterdamse RAI open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops