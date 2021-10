Friesche Vlag koffieverrijkers nu in gerecyclede PET-fles

AMERSFOORT – Friesche Vlag koffieverrijkers in fles zijn nu verkrijgbaar in een duurzame verpakking. Alle glazen flessen die eenmalig worden gebruikt worden vervangen door gerecyclede PET-flessen.

De flessen zijn ontwikkeld door de Research & Development-afdeling van FrieslandCampina, en zijn omhuld met een ‘ritssluiting’. Op deze manier kan het etiket van de fles eenvoudig worden verwijderd en de fles worden gerecycled. De PET-flessen van Goudband en Halvamel bestaan uit 100 procent gerecycled materiaal. De dop en het etiket bestaan niet uit gerecycled materiaal. De PET-fles van Balance is gemaakt van 89 procent gerecycled materiaal, dit omdat er een extra ‘zuurstofbarrière’ aan toegevoegd dient te worden.

Volledig circulair

Patrick van Baal, global director packaging development bij FrieslandCampina: “Het vervangen van eenmalig glas, een materiaalsoort dat we al jaren met z’n allen recyclen, door plastic kan gevoelsmatig een verkeerde stap zijn. We weten echter dat de CO2-voetafdruk en gebruik van fossiele grondstoffen van onze gerecyclede PET-flessen significant lager is dan de eenmalig glazen flessen die we gebruikten. Bovendien zijn de gerecyclede PET-flessen niet breekbaar, gemakkelijk te openen en schenken ze beter uit. Het is onze ambitie om volledig circulair te worden met een zo klein mogelijke impact op het klimaat. Met deze introductie zetten we weer een goede stap richting onze doelstellingen om circulaire verpakkingen te gebruiken met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk.”

Duurzaamheidsprogramma

Een van de doelstellingen van FrieslandCampina’s duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ is om betere verpakkingen te maken, welke 100 procent circulair en CO2-neutraal zijn. Deze doelstellingen zijn ook vastgelegd in internationale en nationale partnerschappen zoals het Europese en Nederlandse Plastic Pact.

Bron: Levensmiddelenkrant