Friesland Campina: “Een goede samenwerking zorgt voor een win-win-winsituatie”

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Vleesvervangers/Vegetarisch, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: FrieslandCampina

AMERSFOORT - Geen categorie zo dynamisch als die van de vleesvervangers, menen category & channel development manager Marlies van der Meulen en trade marketing manager Valess Nederland Sem Vermaat. Om de categorie en shopper goed te begrijpen, investeerde FrieslandCampina in diverse onderzoeken, en de uitkomsten daarvan worden met alle plezier gedeeld met de partners. Zo win je dus een Gouden Partner voor Meedenken op niveau assortimentsgroep.

Gefeliciteerd met het winnen van een Gouden Partner! Waar komt de oorkonde te hangen?

“Wij hebben op kantoor een hele mooie wand met prijzen, hier is het aandeel van Valess steeds groter aan het worden!”

Wat maakt dat jullie de prijs in de wacht hebben gesleept?

“De categorie vleesvervangers kent maar één constante en dat is verandering. Toch zijn er een aantal universele wetten die ook voor deze veranderlijke categorie gelden. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in verschillende typen onderzoek om de categorie en de shoppers goed te begrijpen. Onze categorievisie en -strategie zijn hierop gebaseerd en die delen wij graag met onze partners om zo tot gezamenlijke categorieplannen en assortimentsadviezen te komen. Het hebben van het juiste assortiment en een goede balans in het aanbod op het schap is namelijk essentieel voor de groei van de categorie en om nieuwe kopers de categorie in te trekken. Dit heeft een positieve impact op het categorieresultaat. Het winnen van deze prijs is een mooie bevestiging hiervan.”

Wat is de invloed van de moeizame onderhandelingen van het afgelopen jaar op de samenwerking?

“De categorieontwikkelingen en -veranderingen lopen in rap tempo door, ook al spelen er op de achtergrond onderhandelingen. Daarom is het belangrijk dat wij in dialoog met elkaar blijven. Wij delen actief onze kennis en adviezen om ook in tijden van onderhandeling door te bouwen aan categoriegroei.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Een goede samenwerking begint bij een gezamenlijk groeiplan voor de categorie. Op basis hiervan kunnen we onze plannen en adviezen retailerspecifiek maken en ook daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Belangrijk hierbij is dat dit gebaseerd is op een inhoudelijk sterke en solide basis, gevoed door data en onderzoek. Objectiviteit, transparantie over de data en toepasbaarheid van adviezen staan hierbij centraal. Een goede samenwerking zorgt uiteindelijk voor een win-win-win: een succesvolle categorie voor de retailer, een passend assortiment voor de shopper en een relevante positie voor Valess.”

Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie? Wat mogen we van jullie verwachten in de nabije toekomst?

“Vanuit Valess zullen wij blijven investeren in onze rol als categorie-expert, als basis voor de samenwerking met onze partners en als basis voor onze merkplannen voor Valess, dat het bekendste merk in de categorie is. Wanneer bekende merken een grotere positie op het schap hebben, zorgt dit voor een makkelijkere navigatie in het schap en een hogere omzet van de gehele categorie. Blijven bouwen aan ons portfolio is dus essentieel. Wij gaan Valess verder uitbouwen, en hebben gewerkt op een lange termijn innovatieaanpak, gebaseerd op inzichten vanuit klanten én heel veel consumenten (>4.000). Vanuit deze aanpak met veel nieuws, hopen we de categorie verder te laten groeien. We gaan graag de komende tijd het gesprek hierover aan met onze klanten!”

“Ik vind dat ze oprecht assortimentsadvies geven en de accountmanager kijkt over de gehele categorie heen.”

Sharon Jongerius

category manager bij Hoogvliet