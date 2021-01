FrieslandCampina benoemt nieuwe cfo

AMERSFOORT - FrieslandCampina heeft vanaf 1 mei een nieuwe chief financial officer. Hans Janssen neemt het stokje over van Jaska de Bakker, die in de zomer het bedrijf gaat verlaten.

De Bakker is sinds 2017 in dienst bij de zuivelcoöperatie als financieel directeur en werd begin 2018 benoemd tot cfo. Ze is naar eigen zeggen toe aan een volgende stap in haar carierre en wil zich daarom toeleggen op het vervullen van een aantal commissariaten. De periode van mei tot de zomer zal De Bakker gebruiken om de overgangsperiode te ondersteunen.



Carrière

Janssen komt van bouw- en infrastructuurbedrijf Heijmans waar hij sinds 2017 cfo was. Daarvoor was Janssen negen jaar cfo bij zorgbedrijf Mediq. Janssen begon zijn carrière bij Unilever, waar hij zeventien jaar werkte in financiële en operationele functies met toenemende verantwoordelijkheid in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Maleisië.



Strategie

Frans Keurentjes, voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina: “Jaska heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van onze strategie en de transformatie van FrieslandCampina in een nog meer toekomstbestendig bedrijf. Namens de raad van commissarissen en de leden-melkveehouders wil ik Jaska bedanken voor haar enorme inzet en vele bijdragen aan de onderneming. We wensen haar alle succes in de toekomst. Tegelijkertijd verwelkomen we Hans Janssen bij FrieslandCampina. We kijken ernaar uit om samen met hem aan de volgende fase van de transformatie van de onderneming te werken. Hans heeft met veel succes in complexe en uitdagende omgevingen gewerkt en brengt uitgebreide, internationale ervaring met zich mee naar FrieslandCampina.”



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops