FrieslandCampina viert 150 jaar van ‘gras tot glas’

AMERSFOORT – FrieslandCampina is ontstaan in 1871. Om te vieren dat 150 jaar geleden de basis werd gelegd van één van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld, wordt vandaag op alle productielocaties en op een aantal melkveebedrijven de jubileumvlag gehesen.

In 1871 richtten een aantal boeren de ‘Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier’ op. Deze vereniging is de oudst bekende rechtsvoorganger van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. In het Friese Warga gebeurde iets soortgelijks, een groep boeren verenigden zich in een coöperatie. Na verschillende fusies was FrieslandCampina een feit.

Voorvaderen

Volgens Erwin Wunnekink, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina: “Onze voorvaderen wisten al dat je samen sterker staat; dat was toen zo en dat is nog steeds zo. Door samen te werken hebben we nieuwe markten veroverd. Vrijwel iedereen op de wereld ons. Met bijna 17.000 leden, is FrieslandCampina één van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld. Die samenwerking heeft ons ver gebracht.”

Familiebedrijven

“FrieslandCampina is gebouwd op 150 jaar coöperatieve kennis en ervaring”, zegt Hein Schumacher, ceo Koninklijke FrieslandCampina. “De basis wordt gevormd door familiebedrijven die al generaties lang lid zijn van de huidige coöperatie en haar rechtsvoorgangers. We hebben ondernemende boeren die door samen te werken dagelijks miljoenen consumenten over de hele wereld voorzien van het goede van melk: van gras tot glas. Iedere dag weer. Daar ben ik ontzettend trots op”, zegt hij.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops