Frits van Eerd: ‘Collega’s helpen elkaar meer dan ooit’

Ceo Jumbo over bijzondere momenten

VEGHEL - Met de sluiting van de La Place-restaurants en de drukte in de supermarkten, staat Jumbo al enkele weken voor diverse uitdagingen. Toch zijn er in deze situatie een hoop hoogtepunten, vertelt Frits van Eerd, ceo van Jumbo. Deze deelt hij met Levensmiddelenkrant.

1. “Duizenden Jumbo-collega’s in heel Nederland zorgen ervoor dat de schappen gevuld zijn en onze klanten in deze uitdagende tijd toch fijn en veilig hun boodschappen kunnen doen. We zien heel veel saamhorigheid en een tomeloze energie bij de collega’s in de winkels, op de distributiecentra en op het hoofdkantoor. Dat is uniek, zeker nu we een enorm beroep op ze moeten doen. Collega’s springen bij waar nodig en maken extra uren als de situatie daar om vraagt. Ook de collega’s van La Place, waarvan de restaurants nu gesloten zijn, helpen in de Jumbo-winkels en op de distributiecentra. Dat maakt mij enorm trots.”



2. “Dat supermarkten tot vitale sector zijn uitgeroepen is een belangrijk hoogtepunt. Voldoende beschikbaarheid van voedings- en levensmiddelen is een vitale functie voor onze samenleving. De belangrijk rol van supermarkten is door deze buitengewone situatie een stuk duidelijker geworden.

Terecht maakt het medewerkers trots dat hun werk als vitaal wordt gezien. Ze willen graag hun bijdrage leveren. De klant staat bij Jumbo altijd al centraal; ons bedrijf is om de wensen van de klant gebouwd. Die positie is nu nóg belangrijker.”



3. “Logistiek is een belangrijke levensader van ons bedrijf. Hier worden uitzonderlijke prestaties geleverd. We gingen van een normale situatie uit het niets naar enorme verkopen, vergelijkbaar met de kerstperiode. Voor Kerstmis hebben we enkele maanden voorbereidingstijd, maar daar was nu geen sprake van. Toch hebben we het voor elkaar gekregen, onder meer door veel extra shifts te draaien. Iedereen heeft hieraan meegewerkt. Ik heb echt respect voor wat hier is neergezet.”



4. “Alle mooie initiatieven die ontstaan om voor elkaar te zorgen zijn het benoemen waard. Neem onze donatieactie aan de voedselbanken . We spelen een belangrijke rol in het op peil houden van de voedselvoorziening en daar horen de voedselbanken ook bij. Vanzelfsprekend dragen we daar graag ons steentje aan bij. Ook op lokaal niveau komen Jumbo-winkels met mooie oplossingen om deze situatie het hoofd te bieden. Denk aan het ouderenuurtje dat in verschillende winkels is ingevoerd. Of aan ‘Bezorg de zorg’, waarbij we boodschappen doen voor zorgmedewerkers. Maar ook aan de boodschappenpakketten die we aanbieden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.”



5. “En dan ten slotte nog de klantreacties . Deze situatie kost ons veel energie, maar we krijgen er ook een hoop voor terug. Het is erg mooi om te zien hoeveel verbondenheid er ontstaat en hoe klanten ons bedanken voor hoe we alles geregeld hebben. Dát is waar we het voor doen. Daar zijn we voortdurend mee bezig met elkaar. Het allerbelangrijkste is dat iedereen goed door de coronacrisis komt. ‘Zorg goed voor jezelf én voor elkaar!’ is ons motto.”

Bron: Levensmiddelenkrant

