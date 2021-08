FSIN: ‘Fooddelivery is niet meer weg te denken uit ons gedragspatroon’

BENNEKOM – FoodService Instituut Nederland (FSIN) brengt Dossier Delivery uit. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse bezorgmarkt in de foodsector blijft groeien. De grootste groei is voor bezorging door supermarkten en andere retailers, deze is in 2021 met 36 procent gestegen. Bezorging door restaurants en andere foodserviceformules is met 19 procent gestegen in 2021.

FSIN wijt de cijfers aan de coronamaatregelen in de eerste helft van dit jaar en het veranderde consumentengedrag. “Bezorging van maaltijden- en boodschappen is niet meer weg te denken uit ons gedragspatroon,” aldus FSIN. Hoewel in de eerste helft van het jaar boodschappen en maaltijdbezorging nog extreem toenamen, is dit in de tweede helft van 2021 enigszins afgevlakt.

Maaltijdbezorging

In 2020 steeg de markt van fooddelivery met 53 procent naar een omzet van 5,9 miljard euro. Boodschappenbezorging was met een omzet van 3,1 miljard euro voor het eerst groter dan maaltijdbezorging, laatstgenoemde was goed voor 2,8 miljard euro. Het totale marktaandeel van bezorging groeide in 2020 naar 10,5 procent van de totale foodmarkt. In de tweede helft van 2021 is de horeca weer grotendeels geopend, maar maaltijdbezorging blijft sterk groeien door structurele ontwikkelingen, aldus FSIN. Verder neemt het aanbod van bezorgketens toe, en door het ruimere aanbod worden bezorgplatforms aantrekkelijker. Tijdens de coronacrisis blijkt maaltijdbezorging een veilig en voordelig alternatief voor de horeca. In 2021 komt de groei van maaltijdbezorging volgens het onderzoeksinstituut uit op 19 procent.

Boodschappenbezorging

De bezorgomzet in Foodretail (boodschappenbezorging) groeide in 2020 met 63 procent naar 3.110 miljoen euro. Bijna driekwart van de omzet van deze bezorging komt van de supermarkten. Met een groei van ruim 76 procent werd bij de supermarkten de grootste stijging geboekt. Bezorging van maaltijdboxen steeg ook verder, met 70 procent. FSIN merkt ook op dat de vraag naar direct delivery stijgt, mensen stellen hun aankoopbeslissing steeds langer uit. ‘Flitsbezorging’ is een antwoord op deze groeiende vraag naar gemak, vooral onder jongere generaties. In 2025 verwacht het instituut dat de totale fooddeliveryomzet uitkomt op een omzet van 10 miljard euro. Bezorging is dan goed voor ongeveer 15 procent van de totale foodmarkt.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops