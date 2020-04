FSIN: ‘Totale foodomzet daalt dit jaar met 5,5 miljard euro’

(CORONANIEUWS) BENNEKOM – De foodsector krijgt dit jaar harde klappen. Het FSIN heeft haar verwachting uitgesproken voor de foodomzet van 2020 in het tweede corona-scenario. “Foodservice wordt het meest getroffen met een verlies van 7,1 miljard euro.”

De lockdown zorgt er volgens het FSIN voor dat we in 2020 afstreven op een ‘desastreus’ jaar voor de totale foodsector. Supermarkten profiteren wel van de situatie met een omzetstijging van 1,8 miljard euro. “In totaal daalt de foodomzet in ons land dit jaar met bijna €5,5 miljard. Niet omdat we minder kilocalorieën consumeren, maar veel minder luxe en die kopen we dus als Nederlanders op goedkopere locaties. Miljoenen toeristen, met hun luxe consumptiegedrag, blijven weg uit ons land en Nederlanders gaan minder luxe in eigen land op vakantie”, aldus de verwachting van het FSIN.



Corona-scenario

Het FSIN corona-scenario II is de uitkomst van de doorrekeningen van het FoodService Instituut Nederland op basis van het op een na somberste scenario van het CPB, plus de effecten zoals die in de eerste vier weken van de lockdown zichtbaar zijn geworden. Dit is een aanvulling op de eerste doorrekening van het FSIN, die nog uitging van een milde crisis. Deze nieuwe berekening gaat een stap verder en heeft als uitgangspunt een beëindiging van de lockdown medio mei en daarna de start van de 1,5 meter economie tot in de herfst. Het complete rapport is toegankelijk voor de leden van het FSIN via www.fsin.nl.



Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops