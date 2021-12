Fusie Plus en Coop onder voorwaarde goedgekeurd door ACM

UTRECHT/VELP – De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de fusie tussen Plus en Coop goedgekeurd. De transactie wordt naar verwachting op korte termijn afgerond.

Na de fusie wordt de coöperatie met zo’n 550 winkels en een consumentenomzet van 5 miljard euro de derde grootste supermarkt van Nederland. Duncan Hoy, algemeen directeur Plus: “Door onze krachten te bundelen versterken we onze positie in het Nederlandse supermarktlandschap. Als derde servicesupermarkt van Nederland hebben we de schaal om de klant met nog meer slagkracht te kunnen bedienen, met een sterke focus op klanttevredenheid, duurzaamheid en maatschappelijke impact.”

Instemming en goedkeuring

Begin september bereikten de besturen van de formules al een overeenstemming over de fusie en eind november stemden de Algemene Leden Vergadering van Plus en de Ledenraad van Coop met meerderheid in. Eerder gaven de ondernemingsraden al een positief advies. Nu ACM goedkeuring heeft gegeven is aan alle formele voorwaarden van de fusie voldaan. De ACM uitte zorgen over mogelijk te hoge concentratie aan winkels in twaalf marktgebieden. Er zouden wellicht concurrentieproblemen ontstaan door er onvoldoende concurrerende supermarkten in de buurt zijn. Om deze reden is de goedkeuring voorwaardelijk aan het verkopen van winkels in Harmelen, Hollandscheveld, Rolde, Ruurlo, Stolwijk, Terborg, Wehl, Groot-Ammers, Wekerom, Ravenstein, Uddel en op Vlieland. Op landelijk niveau ziet de ACM geen concurrentieproblemen ontstaan.

Vervolgstappen

Nadat de transactie is afgerond krijgt het bedrijf één servicekantoor in Utrecht. Coop-winkels worden vervolgens omgebouwd naar de Plus-formule. Deze ombouw zal naar verwachting drie jaar in beslag nemen.

Bron: Levensmiddelenkrant