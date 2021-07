FWS: ‘De Nederlander is gezonder gaan drinken’

DEN HAAG – Uit het Frisse Dranken onderzoek in opdracht van branchevereniging Fris, Water, Sappen komt naar voren dat Nederlanders tijdens de coronacrisis bewuster frisse dranken zijn gaan drinken. Drie op de vijf Nederlanders let op de hoeveelheid suikers in dat type dranken. Een kwart van de kopers koopt om deze reden kleinere verpakkingen.

Het Nationale Frisse Dranken onderzoek 2021 is een onderzoek dat elke twee jaar in opdracht van FWS wordt uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Taco Juriaanse, directeur van FWS, zegt hierover: “De Nederlander is gezonder gaan drinken. Het steeds uitgebreidere aanbod maakt het de consument ook makkelijker bewuste keuzes te maken. Dat doen ze dan ook.”

Minder calorieën

De uitkomsten zijn voor het FWS een signaal dat ze goed op weg zijn om consumenten bewuster frisse dranken te laten consumeren. Juriaanse vertelt dat fabrikanten zelf ook verantwoordelijkheid nemen om calorieën te verminderen die via frisse dranken worden ingenomen. Nieuwe en bestaande producten zijn laag in calorieën, bevatten minder suiker en bieden kleinere verpakkingen aan. Door deze veranderingen kunnen consumenten uit een gevarieerd assortiment kiezen.

Preventieakkoord

FWS ligt op koers bij het uitvoeren van de afspraken uit het Nationale Preventieakkoord. Zo meldt het RIVM in de Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020 dat het doel voor minder calorieën in A-merk frisdranken is gehaald. De volgende stap voor het plan is de 30 procent reductie in 2025. “Ook die gaan we halen.” zegt Juriaanse. Een aandachtspunt hierbij is om jongeren hier meer bij te betrekken. “We zullen gezamenlijk er meer werk van moeten maken om jongeren beter te bereiken en hen er van te doordringen dat een gecombineerde aanpak van bewegen en gezond eten en drinken essentieel is voor hun gezondheid,” aldus Juriaanse.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops