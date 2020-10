Gebr. van Beek gaat samen voor innovatie, duurzaamheid en rendement

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Eieren, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Gebroeders van Beek

GOUDEN PARTNER AWARDS | WEHL - Gebroeders van Beek heeft samen met retailers intensieve stappen gezet in de samenwerking om de wensen van consumenten te laten aansluiten bij de wensen van de retailers. Vanwege het meedenken op assortimentsniveau zijn zij wederom uitgeroepen tot Gouden Partner.

“Als enige landelijke A-merk in het eierschap zetten wij met ons merk Blije Kip een duurzaam en diervriendelijk product - marktinformatie direct door naar het eierschap en sluiten we naadloos aan op de behoeften van de consument en die bij de retailers. Hiermee kunnen we ons merk als een voortgeschoven post gebruiken om de retailers te voorzien van de goede marktinfo. We zijn ons er dan ook van bewust dat we elke dag weer het beste uit onszelf moeten halen om dat ook voor de toekomst te blijven borgen”, vertelt commercieel directeur Guus Knoops. Daarom hebben ze bij Gebroeders van Beek intensieve stappen gezet in het verdiepen van de behoeften en wensen in de samenwerking met klanten. Want marktinformatie en kennis delen blijven volgens Knoops van cruciaal belang.



Innovatie ondersteunt private label

Vernieuwing zoals ook op het gebied van marketing om zo het rendement op het schap te verhogen, is daarbij een belangrijk aspect. “We hebben ons ingespannen met onder andere influencers als fitgirl Fajah Lourens, waarbij we ook speciale in-storemarketingcampagnes hebben opgezet met hierbij ondersteunende socialmediacampagnes. Dat trekt toch de aandacht van consumenten.” Bovendien is de landelijke dekking met Blije Kip een uitgelezen mogelijkheid om directe consumentenervaring op te doen. “Die kennis vertalen we samen met onze klanten naar het totale eierschap.”



Samenwerken - ook in lastige periodes

“In uitdagende periodes maak je samen het verschil. Zeker toen in het begin van de eerste lockdown een tekort aan eieren en verpakkingen speelde. Dan zoek je samen naar oplossingen die resulteren in een onderscheidende afleverperformance. Daarmee maak je samen het verschil in een markt met ongekende uitdagingen.”



Duurzaamheid

Daarnaast draait het niet alleen om gezien worden, maar ook wat daarmee wordt gedaan. Bijvoorbeeld door het introduceren van milieubewuste producten, zoals Blije Kip Witjes, een 3* BLK vrijeuitloopconcept of Blije Kip Biologische eieren die ‘on the way to planet proof’-gecertificeerd zijn. “We willen tijdig aansluiten bij de wensen van de retail en vroegtijdig een plan van aanpak delen. Zo hebben wij als eerste bedrijf in Nederland, samen met alle partners in de keten, ‘Respeggt’ vrije uitloop- en biologische eieren geïntroduceerd. Deze eieren zijn afkomstig van legkippen waarvan de ‘broertjes’ niet uit het ei komen, doordat daarvóór het geslacht al is bepaald. Daardoor hoeven ze ook niet gedood te worden als ééndagskuiken. Het verbinden van boeren met grootwinkelbedrijven speelt met dit soort concepten een belangrijke rol. Een rol die de Gebroeders van Beek als geen ander op het lijf geschreven is.”

Caroline van der Hoeven

Categorie manager borrel, salades en eieren bij Albert Heijn over Gebroeders van Beek:

“We beschouwen Gebroeders van Beek als een betrouwbare partner die ons in de afgelopen periode met corona en een flink aantrekkende vraag, heeft bijgestaan en geholpen om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen”, vertelt categorie manager Caroline van der Hoeven over haar relatie met de eierfabrikant.



