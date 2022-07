Gebroeders van Beek: ‘We zijn voortdurend bezig met vernieuwing’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Eieren Criteria: Rendementsbijdrage, Omzetprestatie & meedenken op niveau assortimentsgroepWinnaar : Gebroeders van Beek

WEHL - Die kakelen wil, moet ook eieren leggen; dat weet Guus Knoops, commercieel directeur Gebr. Van Beek, als geen ander. Doen wat je belooft is key in zijn aanpak. Dat zijn handelspartners dit waarderen blijkt wel uit de drie Gouden Partners waarmee Gebroeders van Beek werd beloond. “Een enorm groot compliment aan de gehele organisatie én onze pluimveehouders.”

Hoera, drie Gouden Partners gewonnen! Waarom hebben category managers en supermarktondernemers voor jullie gekozen, denk je?

“Het feit dat wij op alle drie de categorieën een Gouden Partner hebben gekregen is een enorm groot compliment voor de gehele organisatie, alsmede ook onze pluimveehouders. De afgelopen jaren hebben we in de supplychain voor eieren vele uitdagingen gekend die elkaar in een snel tempo opvolgden. Dat vraagt om flexibiliteit, oplossingsgericht denken, transparantie in communicatie en doen wat je belooft. We zijn in staat geweest onze missie – de beste willen zijn in het verbinden van pluimveehouders met grootwinkelbedrijven (consumenten), foodservice en de levensmiddelenindustrie – ook daadwerkelijk inhoud te geven, gezien de waardering die we van onze klanten hebben mogen ontvangen.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Door iedere dag weer de wil en motivatie te hebben om een ‘olympische’ prestatie neer te zetten op de aspecten die voor onze klanten waarde toevoegen. Daarbij is het managen van een permanente beschikbaarheid van het gehele assortiment aan eieren op ieder moment van het jaar absoluut key . Tevens zijn er samen met onze pluimveehouders belangrijke stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn. Het volledige assortiment scharreleieren is de afgelopen jaren Beter Leven Keurmerk 1 ster-gecertificeerd. Een prestatie waar we als supplychain trots op mogen zijn.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“(Merk)innovatie ondersteunt private labels. Ook vernieuwing op het gebied van marketing om het rendement op het schap te verhogen, is daarbij een belangrijk aspect. We hebben speciale in-store marketingcampagnes opgezet met ondersteunende socialmediacampagnes. Dat trekt de aandacht van consumenten, omdat dit voor de categorie eieren volledig nieuw is. Bovendien is de landelijke dekking met Blije Kip een uitgelezen mogelijkheid om directe consumentenervaring op te doen. Hierdoor begrijpen we heel goed wat de wensen van de consument zijn en hoe we hierop moeten aansluiten. Die kennis vertalen we samen met onze klanten naar het totale eierschap.”

Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

“We zijn voortdurend bezig met vernieuwing en creëren zowel nieuwe mogelijkheden als nieuwe doelgroepen voor de categorie. Zo hebben we bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar eieren ontwikkeld die een zeer hoog gehalte vitamine D bevatten. Het blijkt meer en meer dat vitamine D belangrijk is voor de weerstand en er zijn grote groepen mensen die wat extra kunnen gebruiken. Onze eieren kunnen hier een rol in spelen en de categorie kan zo ook weer een hele nieuwe doelgroep aanspreken. Deze eieren komen nu eerst via het merk Blije Kip op de markt.”

Waar leggen jullie de komende twee jaar de focus op?

“Schoenmaker blijf bij je leest, continu verbeteren en vooral doen wat je belooft blijven key in onze aanpak. De markt vraagt om blijvend te verduurzamen op de combinatie dierenwelzijn en milieu. Een uitdaging waar we ons dagelijks samen met onze pluimveehouders voor inzetten. Daarbij speelt toegevoegde waarde en continuïteit voor alle betrokkenen in de supplychain een belangrijk rol. Het feit dat de consumptie van eieren nog jaarlijks aan populariteit wint, als gezond, gemakkelijk en betaalbaar alternatief voor vlees, geeft ons het vertrouwen in het verder kunnen verduurzamen van de categorie eieren.”

Bron: Levensmiddelenkrant

