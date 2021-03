Gerben Nijeboer nieuwe voorzitter VVP

OOSTERHOUT – Het VriesVers Platform (VVP) heeft Gerben Nijeboer benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij neemt het voorzitterschap over van Wiro Sterk.

Sterk stond aan de wieg van het VVP en was ruim tien jaar actief voor het bestuur. Doordat hij een nieuwe uitdaging aangaat bij Vega Insiders geeft hij het stokje over aan Nijeboer, commercieel manager van logistiek dienstverlener Müller Fresh Food Logistics.

Hoger niveau

Wiro was jarenlang vlaggendrager binnen het VVP en vervulde zijn rol binnen het bestuur altijd met veel plezier. In Nijeboer zegt hij een perfecte opvolger te hebben gevonden. De nieuwe voorzitter heeft reeds ervaring opgedaan binnen het bestuur en is al jaren een actief bestuurslid. Zo gaf hij mede vorm aan het VriesVerstival de afgelopen jaren, aldus het platform. Nijeboer: “Het is een mooie uitdaging en een eer om als nieuwe voorzitter van het VVP te mogen optreden. Het bestuur heeft de ambitie om het platform op een nog hoger niveau te brengen. Dit niet alleen door de groei sneller dan de markt te waarborgen, maar ook nog meer te kijken naar de behoeften en wensen van de leden. Dat wil ik meenemen in de strategie voor de komende jaren van het VriesVers Platform.”

Nog twee

Het huidige bestuur verwelkomt nog twee nieuwe bestuursleden. Robin van de Bruinhorst, commercieel directeur van Queens Products, treedt ook toe. Robin zal zijn taken rondom communicatie/social media blijven doen, waar hij binnen de projectgroep al een paar jaar bij betrokken is. Om een goede balans van expertise en vertegenwoordiging uit de markt te hebben, voegt het bestuur ook Stephen Ophof toe, categorymanager Vriesvers van Plus Retail.

Bron: Levensmiddelenkrant