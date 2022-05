Gorillas breidt Nederlands team uit

AMSTERDAM – Mazdak Soltani is toegetreden tot het Nederlandse team van Gorillas. De voormalig senior policy advisor bij het Ministerie van Financiën begint als hoofd publieke en overheidszaken Benelux. Hij is verantwoordelijk voor alle externe public affairs en de relatie met de gemeenschap en centrale en decentrale overheden. Hij vormt een belangrijke schakel tussen het vertalen van interne doelen naar extern beleid en andersom.

“Gorillas speelt in op de behoefte om meer regie te hebben over het eigen leven en past in een veranderende maatschappij. Een traditioneel ‘one-size-fits-all’-model past niet meer: of dit nou gaat om gezinssamenstellingen, voorkeuren in manieren van werken, of hoe iemand zijn tijd en middelen kan besteden. Uit eigen ervaring weet ik dat Gorillas veel verschillende groepen mensen dient. Ook vind ik een positieve maatschappelijke impact belangrijk. Ik kies voor Gorillas vanwege de samenwerking met lokale aanbieders, de stappen die zij neemt om zich op een duurzame manier in het straatbeeld te vestigen én het feit dat de riders voorop staan. Ik kijk er naar uit om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Gorillas' missie”, zegt Soltani.

Bron: Levensmiddelenkrant