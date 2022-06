Gorillas lanceert private label-merken

AMSTERDAM – On demand bezorgservice Gorillas introduceert vier eigen merken in de markten Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De flitsbezorger gaat een ‘uniek en uitgebreid’ assortiment van circa 50 producten voeren, in 11 van de meest gevraagde categorieën en ‘tegen een eerlijke prijs’. Vanaf 9 juni zijn de eerste producten beschikbaar in de app van Gorillas, om ‘in de loop van de zomer’ te worden uitgebreid met extra producten.