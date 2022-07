Gorillas stopt bezorging in zes steden

AMSTERDAM – De diensten van flitsbezorger Gorillas blijken in zes Nederlandse steden niet winstgevend genoeg. De flitsbezorger trekt de stekker uit de locaties in Alkmaar, Almere, Apeldoorn, Breda, Enschede en Hilversum. Gorillas blijft gevestigd in elf andere Nederlandse steden.