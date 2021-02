AH Compact ook in Heemskerk en Beverwijk

ZAANDAM - Inwoners van Heemskerk en Beverwijk kunnen nu ook hun boodschappen bestellen via AH Compact, de gratis bezorgservice die zich richt op kleine huishoudens - eenpersoonshuishoudens en huishoudens zonder kinderen.

De boodschappen in Heemskerk en Beverwijk worden bezorgd vanuit het Home Shop Center in Amsterdam. Er zijn zes bezorgmomenten naar keuze per week. Philip Padberg, directeur e-commerce bij Albert Heijn: "Klanten die gebruik maken van AH Compact zijn daar erg enthousiast over. Na de lancering in Haarlem hebben we deze service uitgebreid naar Nijmegen, Oosterhout (GLD), Lent en Heemstede. Ook daar is AH Compact een succes. Daarom breiden we verder uit: vanaf vandaag maken we ook inwoners van Heemskerk en Beverwijk blij met het gratis thuisbezorgen van de boodschappen."

Bron: Levensmiddelenkrant