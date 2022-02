‘Groei vleesvervangers werd toen gedreven door promotie’

IRI kijkt terug op eerdere edities Nationale Week Zonder Vlees

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] ZALTBOMMEL - Wat doet een nationale actie met de verkoop van bepaalde productgroepen? De vijfde editie van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel komt eraan en dat is voor Levensmiddelenkrant een reden om met IRI naar de afgelopen jaren te kijken. Hoe zit het met de volumegroei? En heeft deze week effect op de verkopen gedurende de rest van het jaar? Cecile Spoorenberg, senior strategic insights analyst bij IRI zocht het uit.

Spoorenberg heeft voor de analyse de cijfers van 2020 en 2021 erbij gepakt om een duidelijk beeld te kunnen geven van wat er gebeurt met de volumes en omzet tijdens en na de week zonder vlees. “We zien dat in week 11 van 2020 het volume van vleesvervangers met 118 procent is gestegen. Goed om hierbij te vermelden is dat dit tegelijk viel met het hamstergedrag tijdens de eerste coronagolf. Een jaar later, in week 10 van 2021, zagen we een volumegroei van 154 procent. In omzet gaat het om een groei van 74 procent in 2020 en 75 procent in 2021”, vertelt Spoorenberg.

Bij de volumegroei wordt gekeken naar base groei en incrementele groei. “De volumegroei in vleesvervangers is te verklaren door de vele aandacht die de productgroep tijdens de week zonder vlees krijgt. In die week worden er veel promoties gedaan door retailers en fabrikanten, oftewel: de groei wordt gedreven door promoties.”

Bewustzijn

Het doel van de week zonder vlees is om consumenten bewust te maken van hun vleesconsumptie, met als gevolg dat ze minder vlees gaan eten. Toch is het voor IRI lastig om dát terug te zien in de cijfers gedurende de rest van het jaar.

“Wat we wel zien is een groei over alle jaren heen, maar niet specifiek gerelateerd aan een bepaalde periode. We hebben in 2019 ook de campagne ‘Doe maar lekker vegetarisch’ gehad van Albert Heijn, Unilever en de Postcodeloterij. Ook toen zagen we een uplift in de categorie, gedreven door promotie.” Al met al ziet IRI in de data dat de categorie vleesvervangers stabiel groeit. Naast de volumegroei van vleesvervangers laat Spoorenberg zien hoe het met de cijfers van vers vlees zit. Daar was in week 11 van 2020 een groei van 22,4 procent te zien, mede door corona. Vorig jaar daarentegen daalde het volume vers vlees met 8,1 procent en nam de omzet met 4,9 procent af.

Zuivelcategorie

De campagne heet sinds dit jaar de nationale week zonder vlees en zuivel, zodat er niet alleen aandacht komt voor de vleesconsumptie, maar ook voor die van zuivel. “Het zal heel interessant zijn om de ontwikkelingen hierbinnen te onderzoeken. We verwachten dat ook hier een tijdelijke, sterke uplift in de plantaardige zuivelcategorie te zien zal zijn. Dat zal ook mede door promotionele aandacht vanuit merken en retailers komen”, aldus Spoorenberg. De afgelopen jaren is de plantaardige zuivelcategorie fors gegroeid, zowel in houdbaar als vers. “Dat was natuurlijk tijdens corona ook een echte hamstercategorie. De tendens is er echter al enkele jaren. Consumenten eten vaker plantaardig en dat zien we in de data terug bij de diverse categorieën. Een andere belangrijke reden van de groei is dat retailers er meer aandacht aan geven door ruimte te maken in het schap en de consument met plantaardige producten te confronteren.”

Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.