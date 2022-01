Stijging groenten- en fruitconsumptie in Nederland

ZOETERMEER – Analyse van GroentenFruit Huis wijst uit de Nederlandse consumptie van verse groente en fruit in 2021 toenam met 3 procent. Ook het gebruik van groenten en fruit buitenshuis groeide met 2 procent, dit is echter nog steeds niet op het pre-coronaniveau.

De vereniging stelt dat sinds het begin van de coronapandemie gezond eten hoger op het prioriteitenlijstje van de Nederlander staat, wat de groeide vraag naar verse groenten en fruit verklaart. Zo steeg de consumptie van groenten en fruit in 2020 met 4 procent.

Gemak

Van de totale uitgaven aan verse groente is het aandeel vers gesneden groenten 36 procent. De behoefte aan gemak onder de Nederlanders blijkt ook uit de verkoopcijfers van verspakketten. De verkoop nam in 2021 met 13 procent toe, op basis van cijfers van GfK. GroentenFruit Huis laat weten dat het meest gekochte verspakket tomatensoep is, gevolgd door lasagne en curry madras. Niet alleen verspakketten, ook het gemak van online verkoop werd verder verkent door Nederlanders. In 2021 nam de online verkoop van groenten en fruit vergeleken met 2020 met 40 procent toe. Komkommer is de meest thuisbezorgde verse groente en banaan is de nummer één vers fruit. 7 procent van de totale supermarktverkoop verse groenten en fruit werd in 2021 besteld.

Lokaal

Het afgelopen jaar werden 20 procent meer groenten en fruit in een kleine winkel, kraam of automaat bij de producent gekocht. Ook biologische geteelde groenten en fruit werden vaker gekozen door Nederlanders. Zo werden er 11 procent meer verkocht ten opzichte van 2020. Biologisch fruit lijkt minder populair, de verkoop valt lager uit dan biologische groenten. Biologische groenten zijn goed voor 66 procent van de biologische groenten- en fruitaankopen.

Out of home

Niet alleen supermarkten mochten genieten van groeiende groenten- en fruitverkoopcijfers, restaurants en catering serveerden 2 procent meer groenten en fruit dan in 2020. Dit terwijl er een groot deel van het jaar niet buiten de deur kon worden gegeten. In vergelijking met 2019 is het dan ook een daling van 40 procent. “De verschillen tussen bedrijven in de out of home markt zijn groot,” stelt het GroentenFruit Huis. Restaurant kochten meer groenten en fruit dan het voorgaande jaar, maar de inkoop van cateraars was lager dan in 2020.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops